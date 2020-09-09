Эксперты рассказали, что будет твориться с долларом ближайшую неделю

Эксперты рассказали, что будет с долларом / УНИАН

Ситуация доллар-гривна может измениться в пользу американской валюты в цене до отметки 28 гривен в течение нынешней недели.

Об этом сообщает портал Факты со ссылкой на прогноз аналитика компании Альпари Максима Пархоменко.

"Учитывая рост курса доллара на мировых рынках, гривня может просесть в цене до отметки 28 грн в ближайшую неделю. На наличном рынке гривня к концу этой недели может превысить отметку в 28 гривен за доллар. Но пройти этот уровень и закрепиться выше будет достаточно сложно, учитывая макроэкономическую ситуацию на украинском рынке", — прогнозирует Пархоменко.

Как считает другой эксперт, руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин, на курс доллара и других иностранных валют к гривне наверняка окажет влияние и недавно стартовавшая кампания по местным выборам.

"Курс гривны в среду, 9 сентября, находится выше 27,8 гривен за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне того, что в Украине официально началась избирательная кампания перед местными выборами. Участники рынка ориентируются на прошедшее во вторник размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которое подтверждает низкий спрос на гособлигации по предлагаемым ставкам. В то же время на вторичном рынке бумаги можно купить с более высокой доходностью", — заявил он.

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