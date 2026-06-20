Беременная Витвицкая вышла замуж за своего возлюбленного

Соломия Витвицкая вышла замуж за своего партнера и показала кадры со свадьбы.

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Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло поженились / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska, instagram.com/oleksa_syt

Кратко:

Как выглядела пара

Во что была одета невеста

Телеведущая Соломия Витвицкая вышла замуж за отца своего будущего ребенка военнослужащего Алексея Ситайла.

Радостным известием Соломия поделилась в Instagram.

видео дня

Соломия Витвицкая вышла замуж / Фото Instagram/solomiyavitvitska

Витвицкая опубликовала видео, на котором ее любимый в военной форме, а она в белом платье с вышивкой ришелье, лентами в волосах и кораллами на шее.

Соломия Витвицкая вышла замуж / Фото Instagram/solomiyavitvitska

Пара радостно показала свои кольца в камеру.

Соломия Витвицкая вышла замуж / Фото Instagram/solomiyavitvitska

Пара решила провести свадебную церемонию на Закарпатье.

Соломия Витвицкая / инфографика: Главред

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О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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