Беременная Витвицкая вышла замуж за своего возлюбленного

Кратко:
- Как выглядела пара
- Во что была одета невеста
Телеведущая Соломия Витвицкая вышла замуж за отца своего будущего ребенка военнослужащего Алексея Ситайла.
Радостным известием Соломия поделилась в Instagram.
Витвицкая опубликовала видео, на котором ее любимый в военной форме, а она в белом платье с вышивкой ришелье, лентами в волосах и кораллами на шее.
Пара радостно показала свои кольца в камеру.
Пара решила провести свадебную церемонию на Закарпатье.
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О персоне: Соломия Витвицкая
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
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