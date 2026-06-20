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Ракета полетит на 500 км: в Bloomberg узнали о новом оружии для Украины

Алексей Тесля
20 июня 2026, 15:30
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Проект Brakestop направлен на создание более доступных дальнобойных средств поражения.
ракета
В Британии создают новую ракету / Коллаж: Главред, фото: MBDA, rotronaero

Главное:

  • Проект Brakestop направлен на создание более доступных дальнобойных средств поражения
  • Новые ракеты смогут нести боевую часть весом 225 кг и лететь на 500 км

Великобритания разрабатывает новые ракетные системы для Украины в рамках проекта Brakestop. Оружие не будет содержать американских компонентов и может появиться на фронте в течение года.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, к созданию систем привлечены компании MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace.

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Что известно о новой ракете

Проект Brakestop направлен на создание более доступных дальнобойных средств поражения, которые могут быстрее производиться и поставляться на фронт. Британское правительство стремится уменьшить зависимость от дорогих высокоточных ракет и ускорить темпы производства вооружений для Украины.

В разработке участвуют ведущие оборонные компании, которые работают над созданием новых боеприпасов с оптимальным соотношением стоимости, дальности и боевой эффективности.

Ожидается, что новые системы смогут нести боевую часть весом не менее 225 килограммов и поражать цели на расстоянии более 500 километров. В то же время их точность и мощность будут ниже, чем у ракет Storm Shadow, однако стоимость значительно меньше - примерно $530 тысяч за единицу без учета боеголовки.

Сроки реализации проекта Brakestop

Испытания планируется провести в ближайшие месяцы в Великобритании и Украине. По прогнозам, первые образцы могут появиться на поле боя в течение года после завершения испытаний.

По данным источников, производители готовы запустить серийное производство до 40 единиц вооружения в месяц уже через 3-4 месяца после получения заказа. В случае отсутствия контракта с британским правительством компании могут предложить эти системы Украине или другим европейским странам.

Отдельно подчеркивается, что одним из ключевых требований Лондона является полное отсутствие американских компонентов и зависимости от американских данных, что свидетельствует о стремлении Великобритании укрепить собственную оборонную автономию.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
/ Инфографика Главреда

ПВО Украины сталкивается с риском нехватки ракет

Украина может оказаться перед угрозой дефицита ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны. Как сообщает Financial Times, при сохранении текущей интенсивности российских ударов или их усилении расход боеприпасов будет расти быстрее, чем их восполнение.

Дополнительные сложности связаны с поставками из США: закупаемые у производителей ракеты нередко поступают с задержками и не полностью покрывают потребности украинской ПВО. На этом фоне нагрузка на систему противовоздушной обороны страны продолжает увеличиваться.

Ранее Александр Коваленко рассказал, когда начнутся массированные удары по Москве. Украина планирует испытать новую баллистическую ракету в Крыму в конце августа — начале сентября.

Как сообщал Главред, чтобы преодолеть дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, Украина планирует активнее договариваться с партнерами.

Напомним, ранее Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО. Большая плотность вражеских ударов привела к тому, что запасы ракет для систем ПВО сократились.

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Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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