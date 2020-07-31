Изменения для ФОПов с 1 августа: кого коснется

Изменения работы ФОПов в Украине с 1 августа/ УНИАН

В Украине стартует первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для физических лиц-предпринимателей. С субботы, 1 августа 2020 года они получили возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства финансов.

Как отмечают в ведомстве, с 1 января 2021 года стартовал второй этап ‒ использование регистраторов расчетных операций (РРО) для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным.

Далее, с 1 апреля 2021 года, стартует третий этап ‒ применение РРО (традиционных или программных) станет обязательным для физических лиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога II, III, IV групп независимо от видов деятельности.

К слову, данную реформу сделали возможной принятые Верховной радой 20 сентября 2019 года законы. Эти документы внесли коренные изменения в систему администрирования налогов и использования регистраторов расчетных операций (РРО).Читайте такжеВ Украине вводят новый налог: Шмыгаль раскрыл детали

Напомним, ранее сообщалось о том, что адвокаты и нотариусы с конца апреля 2020 года обязаны проверять деньги своих клиентов ‒ ради их идентификации и верификации.