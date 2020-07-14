COVID-19 ударил по Газпрому: российский газ подешевел почти на 100$

В Газпроме надеются на рост цены на экспортный газ / Reuters

В первом квартале текущего года экспортная цена на российское голубое топливо в среднем составила $162,1 за тысячу кубометров. Прошлогодняя цена за аналогичный период составляла $259,1 за одну тысячу кубических метров газа.

Об этом говорится в отчете корпорации Газпром, обнародованном 14 июля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что экспортная цена на российский газ снизилась фактически на 37% – до 162,1 долларов за тысячу кубометров.

Примечательно, цена на газ на внутреннем рынке существенно не изменилась – в I квартале прошлого года она составила 4 141 рубль за тысячу кубометров, по данным за 2020 год за аналогичный период – 4 181 рубль за тыс. куб.

Также Газпром снизил добычу газа: в период с января по март 2019 года корпорация добыла 137 млрд куб.м., тогда как в 2020 году за тот же период – 123,5 млрд куб.м.

В Газпроме ожидают, что цена на поставку газа в Европу составит 133 доллара за одну тысячу кубометров газа.Читайте такжеВ Газпроме ошарашили решением о судьбе Северного потока-2

Добавим, согласно официальному отчету, убыток Газпрома за I квартал 2020 году составил 108 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период корпорация получила прибыль в размере 559 млрд рублей. Прогнозируется, что убытки Газпрома в связи со сложившейся экономической ситуацией будут расти.

Ранее сообщалось, что Газпром вынужден продавать газ Европе и вовсе по неприбыльной для монополиста цене.

Напомним, в мае российские журналисты подсчитали, что Газпром в первом квартале 2020 года потерпел убытки на сумму более 4 млрд долларов США. Тогда же прогнозировалось, что из-за сокращения экспортных поставок газа в Европу в течение года российская корпорация может потерять до 20 млрд долларов.

Также Россия может потерять до 1,5 трлн рублей из-за возможного срыва 30-летнего контракта на поставку газа в Китай.