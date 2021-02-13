Глава Нацбанка раскрыл детали переговоров с МВФ и поведал о полученных рекомендациях

Кирилл Шевченко рассказал, какие рекомендации получил от МВФ / УНИАН

Рекомендации экспертов Международного валютного фонда (МВФ) будут учтены при разработке законопроекта о совершенствовании корпоративного управления в банках, заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Рекомендации будут учтены при разработке законопроекта о совершенствовании корпоративного управления в банках, который был согласован с экспертами МВФ и представлен в парламент в ноябре 2020 года", - сообщил глава НБУ в комментарии Интерфакс-Украина.

Глава НБУ подчеркнул, что законопроект станет "важным шагом к дальнейшему усилению независимости НБУ".

Шевченко также обратил внимание на то, что эти вопросы не задерживают подписание соглашения с фондом.

Кроме того, он отметил, что переговоры МВФ с НБУ были достаточно продуктивными.

"Все вопросы нашей повестки дня нам удалось обсудить с представителями миссии еще в первые недели ее работы. По этим позициям мы нашли полное взаимопонимание, и сегодня я могу констатировать, что Национальный банк находится on the same page в переговорах с нашими международными партнерами", - подчеркнул он.

Миссия МВФ в Украине – о чем сообщалось ранее: