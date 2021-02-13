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Глава Нацбанка раскрыл детали переговоров с МВФ и поведал о полученных рекомендациях

13 февраля 2021, 16:04
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Переговоры Международного валютного фонда с Национальным банком Украины были достаточно продуктивными, отметил Кирилл Шевченко.

Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко рассказал, какие рекомендации получил от МВФ / УНИАН

Рекомендации экспертов Международного валютного фонда (МВФ) будут учтены при разработке законопроекта о совершенствовании корпоративного управления в банках, заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"Рекомендации будут учтены при разработке законопроекта о совершенствовании корпоративного управления в банках, который был согласован с экспертами МВФ и представлен в парламент в ноябре 2020 года", - сообщил глава НБУ в комментарии Интерфакс-Украина.

Глава НБУ подчеркнул, что законопроект станет "важным шагом к дальнейшему усилению независимости НБУ".

Шевченко также обратил внимание на то, что эти вопросы не задерживают подписание соглашения с фондом.

Кроме того, он отметил, что переговоры МВФ с НБУ были достаточно продуктивными.

"Все вопросы нашей повестки дня нам удалось обсудить с представителями миссии еще в первые недели ее работы. По этим позициям мы нашли полное взаимопонимание, и сегодня я могу констатировать, что Национальный банк находится on the same page в переговорах с нашими международными партнерами", - подчеркнул он.

Миссия МВФ в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
  • Киев не может получить новый транш в рамках программы сотрудничества с МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
  • Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.
  • Также Киеву следует обеспечить прозрачность по поводу планов в бюджете на 2022 год и провести оценочную проверку фонда по борьбе с коронавирусом.
  • Советник главы ОП Тимофей Милованов заявил, что на данный момент нет рисков срыва сотрудничества Киева с Фондом. Украина отстаивает свои интересы и работает над тем, чтобы договоренности были максимально выгодными для украинского государства.

НБУ МВФ кредит МВФ Кирилл Шевченко новости Украины
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