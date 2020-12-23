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Как ФОПам получить 8 тыс грн от Зеленского: простая инструкция

23 декабря 2020, 18:36

Физические лица-предприниматели и наемные работники могут получить финансовую помощь от государства до 31 декабря включительно.

ФОП
Получить компенсацию от государства могут ФОПы и наемные работники, пострадавшие от усиления карантина в Украине / minfin.com.ua

Верховная Рада 4 декабря приняла закон, согласно которому гарантируется выплата 8000 грн для ФОПов и наемных работников, вынужденно оставшихся без доходов в связи с введением усиленного карантина в Украине на период с 8 по 24 января. Чтобы получить финансовую помощь от государства, необходимо до 31 декабря отправить соответствующую заявку на портале или в приложении Дія.

Главред расскажет, как просто и надежно получить материальную компенсацию от государства.

Выплаты 8000 грн Украина для ФОПов – оформить заявку

Первый шаг – вам нужно зарегистрироваться или войти в кабинет гражданина по адресу diia.gov.ua. Для этого понадобится электронная подпись, либо же BankID.

Далее в разделе Услуги вам следует выбрать Единоразовая материальная помощь ФОП и наемным работникам.

Портал в автоматическом режиме проверит ваши данные в страховом реестре Пенсионного фонда, чтобы выяснить, имеете ли вы право на получение компенсации.

После этого нужно подтвердить свое место работы.

Вводим номер банковского счета (он должен быть гривневым) в формате IBAN. Счет должен принадлежат вам лично, иначе деньги получить не удастся. Как узнать IBAN своего счета – читайте по ссылке.

Проверяем данные и отсылаем заполненное заявление.

Ждем сообщения о начислении выплаты.

Если все было сделано правильно, материальная помощь придет на ваш счет до 31 декабря 2020 года.

Выплаты ФОП – получить деньги в смартфоне

Первым делом авторизируйтесь в приложении. Это можно сделать через Приват 24, Монобанк или BankID Нацбанка Украины.

Выбираем раздел Услуги и жмем Получить помощь.

Далее Дія проверяет ваши данные в реестрах Пенсионного фонда, чтобы выяснить, имеете ли вы право получить финансовую компенсацию от государства.

Следующий шаг – вводим номер гривневого счета в формате IBAN. Вводим свой счет, который зарегистрирован на вас.

Ожидаем результата.

Если все было сделано правильно, деньги поступят на счет до 31 декабря 2020 года. Приложение Дія можно скачать по следующей ссылке.

Выплаты Дия - кто имеет право на компенсации

Наемные работники при следующих условиях:

  • Основной КВЭД относится к тем, в отношении которых применяются карантинные ограничения
  • Организация, в которой работает наемный работник, заплатила Единый социальный взнос за III квартал 2020 года
  • Зарплата работника не превышает 30 тысяч гривен в месяц за III квартал 2020 года
  • Наемный работник не работает по совместительству в организации

Государство гарантирует ФОП выплаты, если:

  • По состоянию на 31 декабря 2020 года основной КВЭД предпринимателя отнесен к тем, в отношении которых введены карантинные ограничения
  • Стаж предпринимательской деятельности – более 3 месяцев
  • Предприниматель оплатил Единый социальный взнос не менее, чем за 3 месяца в 2020 году
  • Предприниматель не является одновременно и наемным работником
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