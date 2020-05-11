Катастрофа для экономики: эксперт предупредил о рисках с дефолтом

Эксперт предупредил о рисках с дефолтом / dengi-info.com

После того, как нерезиденты продали украинские облигации внутреннего государственного займа, упал спрос на валюту, заявил экономист Ярослав Жалило.

"На наличном рынке. У людей нет денег покупать доллары. К тому же курс не настолько низок", - подчеркнул он.

В то же время карантин стал причиной того, что часть населения начало "сбрасывать" валютные запасы, чтобы продержаться. Кроме того, упал спрос на импортные товары, также подешевели нефтепродукты.

Читайте также"Мародерство, грабежи и погромы": эксперты предупредили о катастрофе из-за дефолта"Соответственно валюты на импорт нужно меньше. Экспортеры продолжают поставлять свою продукцию за рубеж. Такое временное и локальное равновесие ведет к стабилизации курса валют. Если экономическая деятельность начнет активизироваться, курс может просесть еще. Речь идет о росте спроса на импортные товары, запуск инвестиционных процессов", - пояснил он изданию Gazeta.ua.

Вместе с тем он не исключил, что прыгнуть курс может без денег МВФ. Тогда начнутся разговоры о дефолте, инвесторы захотят избавиться от украинских ОВГЗ.

"Правда, колебания в пределах 10% не является катастрофой для экономики. Конечно, психологически по населению ударят новости даже о росте курса на 1 гривну, а это 4%", - добавил Жалило.

Читайте также"Дальше будет дороже": доллар готовится к новому прыжку – эксперт

Напомним, ранее экс-министр экономики Виктор Суслов оценил сценарий масштабного дефолта в Украине.