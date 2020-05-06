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Когда бежать в обменник: эксперт рассказал, что будет с долларом после карантина

6 мая 2020, 05:36

После карантина может произойти определенное проседание гривны, считает Ярослав Жалило.

Доллары
После карантина может произойти определенное укрепление доллара / ufg.com.ua

Возобновление работы украинской экономики после окончания карантина может негативно  отразиться на курсе гривны, заявил секретарь правительственного Совета по вопросам экономического развития Украины Ярослав Жалило.

По его мнению, в результате оживления экономики после смягчения карантина может произойти определенное проседание гривны.

"Хотя считать, что это будет значительное проседание, я бы не стал. Мы имеем факторы, которые укрепляют курс гривны – это положительная динамика цен на энергоресурсы, экспорт не так сильно ухудшается, как импорт, а также стабилизировался отток капиталов из Украины", – подчеркнул он в эфире Канала 24.

Эксперт убежден, что украинская экономика будет оставаться интересной для потенциальных инвесторов, поэтому это будет поддерживать курс валют.

Читайте такжеПанический спрос на валюту: эксперты спрогнозировали курс доллара в мае

"Значительного провала не ожидается. Поэтому бежать (к обменникам, – ред.) и рассчитывать, что через несколько месяцев можно с выгодой продать валюту, я бы не рекомендовал", – добавил Жалило.

Напомним, ранее эксперты рассказали о паническом спросе на валюту и спрогнозировали курс доллара в мае.

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