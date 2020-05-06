Когда бежать в обменник: эксперт рассказал, что будет с долларом после карантина

После карантина может произойти определенное проседание гривны, считает Ярослав Жалило.
Возобновление работы украинской экономики после окончания карантина может негативно отразиться на курсе гривны, заявил секретарь правительственного Совета по вопросам экономического развития Украины Ярослав Жалило.
По его мнению, в результате оживления экономики после смягчения карантина может произойти определенное проседание гривны.
"Хотя считать, что это будет значительное проседание, я бы не стал. Мы имеем факторы, которые укрепляют курс гривны – это положительная динамика цен на энергоресурсы, экспорт не так сильно ухудшается, как импорт, а также стабилизировался отток капиталов из Украины", – подчеркнул он в эфире Канала 24.
Эксперт убежден, что украинская экономика будет оставаться интересной для потенциальных инвесторов, поэтому это будет поддерживать курс валют.
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"Значительного провала не ожидается. Поэтому бежать (к обменникам, – ред.) и рассчитывать, что через несколько месяцев можно с выгодой продать валюту, я бы не рекомендовал", – добавил Жалило.
Напомним, ранее эксперты рассказали о паническом спросе на валюту и спрогнозировали курс доллара в мае.