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Аналитик дал прогноз курса доллара на неделю

31 мая 2020, 09:42

Курс доллара в Украине останется на текущих уровнях.

доллар
Колебаний курса доллара не ожидается / Фото pixabay.com

Курс доллара к гривне в течение ближайшей недели останется на уровне текущих значений. Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, существенных колебаний курса доллара не ожидается.

"На ближайшую неделю курс доллара к гривне останется вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,1 гривни", - сказал Иосуб в комментарии РБК-Украина.

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах рынка изменился незначительно и разнонаправлено: на межбанке он снизился, на других сегментах - вырос. В частности, с пятницы по пятницу курс доллара НБУ вырос с 26,77 до 26,87 гривни (+0,4%). Курс доллара на межбанке, по данным компании Укрдилинг, за это же время снизился с 26,86/26,90 до 26,83/26,86 (-0,1%.

Средние курсы купли/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,67/26,94 до 26,77/27,01 (+0,4%/+0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

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Напомним, ранее главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар дал прогноз, что до конца года курс доллара продержится на отметке 27 грн+/-50 коп.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что курс доллара в Украине может застыть на одной отметке в 27-28 гривен за один "бакс", а потом американская валюта начнет расти в цене.

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