Что будет с долларом после карантина: эксперты дали прогноз

Курс доллара скоро взлетит в цене / Reuters

Несмотря на то, что Украина постепенно выходит из карантина, курс доллара в течение будущей недели сохранит стабильность.

В частности, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прогнозирует, что курс доллара в течение недели будет колебаться в пределах 26,8 – 27,3 гривни, передает Сегодня.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин назвал примерно такой же коридор курса – 26,7-27,2 грн/доллар. По его словам, украинский покупатель после двух с лишним месяцев карантина нищ из-за потери работы, а следовательно – и доходов.

"Даже тем 35% украинцев, которые, по данным социальных исследований, не пострадали от карантина, особо некуда тратить заработанное, так как пока не работают ни туристическая отрасль, ни ресторанный бизнес. Поэтому и курс доллара пока расти не будет, несмотря на сохраняющийся девальвационный потенциал гривни", – отметил Пендзин.

В свою очередь, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин отметил, что на следующей неделе на курс доллара будут влиять два противоположных тренда. Первый вызван тем, что президент подписал банковский закон.

"Как только стало известно, что этот закон подписан, МВФ тут же разблокировал кредитную программу для Украины, это 5 млрд долларов на 18 месяцев несколькими траншами, уже в конце мая мы должны получить первый транш 1,9 млрд долларов, и это, конечно же, укрепит гривню", – отметил Шевчишин.

Второй тренд, по его словам, это крупные выплаты 26 мая по предыдущим кредитам.

"Под них Нацбанк будет по максимуму выметать с рынка валюту, чтоб рассчитаться. В итоге оба эти тренда погасят друг друга и еще неделю мы будем иметь стабильный курс в коридоре 26,5-27 грн/доллар. 26,5 – это уже дно, ниже которого Нацбанк доллар не опустит. Но и выше 27 тоже не позволит подняться (…) Более серьезные изменения возможны уже после окончания мая", - прогнозирует эксперт.

Покупать или продавать доллар?

При этом аналитики советуют украинцам пока что не продавать доллары, так как на данный момент сохраняется благоприятный период для покупки наличной валюты как средства накопления. При этом как только страна начнет по-настоящему выходить из карантина, возрастет спрос на валюту, увеличится курс безналичного доллара, а день спустя после этого повысится и стоимость наличного доллара.

Читайте такжеКогда рухнет гривна: экономист дал прогноз

Напомним, главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар дал прогноз, что до конца года курс доллара продержится на отметке 27 грн+/-50 коп.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что курс доллара в Украине может застыть на одной отметке в 27-28 гривен за один "бакс", а потом американская валюта начнет расти в цене.