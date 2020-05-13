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"Новая программа в действии": глава Минфина сказал, когда Украине светит первый транш МВФ

13 мая 2020, 16:40

Украина скоро может получить от МВФ почти 2 млрд долларов, поделился Марченко.

Марченко сообщил, когда Украине светит первый транш МВФ по новой программе – МВФ – Украина
Сергей Марченко сказал, когда Украине светит первый транш МВФ по новой программе / УНИАН

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина может получить первый транш от Международного валютного фонда в рамках новой программы до конца весны.

Объем первого транша МВФ составит 1,75 млрд долларов, рассказал глава Минфина на пресс-брифинге.

По словам чиновника, Киев надеется, что сможет получить средства до конца мая.

"Мы надеемся, что мы сможем получить первый транш до конца мая, объем – 1,75 млрд долларов", – поделился Марченко.

Ранее глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что Украина и МВФ прекратили переговоры о сотрудничестве на базе программы расширенного финансирования EFF и обсуждают сотрудничество на условиях программы Stand-by. Чиновник добавил, что в рамках новой программы Киев может получить 5 млрд долларов.

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении закон о банковской деятельности (№2571-д). Принятие закона о банках было главным требованием МВФ для продолжения сотрудничества с Украиной.

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