УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

На выплат за выслугу и перерасчета: что нужно знать пенсионерам, которые вернулись на работу

11 ноября 2021, 11:19
Прослушать новость
Остановить

Как говорят чиновники, суммы пенсий, выплаченные с излишком после злоупотреблений со стороны пенсионера, должны быть возвращены в кратчайшие сроки.

Пенсия, украинцы
Сто нужно знать пенсионерам, которые вернулись на работу / УНИАН

Согласно действующему законодательству, в некоторых случаях пенсии (повышение определенных выплат запланировано на 1 декабря текущего года) могут прекращать выплачивать людям, вышедшим на заслуженный отдых, а в некоторых случаях — и забирать у них часть полученных средств. Об этом говорится в статье 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Так, согласно пенсию прекращают выплачивать (по решению ПФУ или суда), если ее назначили на основании документов, содержащих недостоверные сведения; на все время проживания пенсионера за границей (если иное не предусмотрено международным договором); в случае неполучения назначенной пенсии в течение полугода подряд. Возобновляют выплаты — в течение десяти дней после выяснения обстоятельств и наличии условий восстановления.

Как говорят чиновники, суммы пенсий, выплаченные с излишком вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или предоставления страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно или взимаются на основании решений территориальных органов Пенсионного фонда или в судебном порядке;

Но с пенсии может быть отчислено не более 50 процентов ее размера: на содержание членов семьи (алименты), на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций, на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего, возврата переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

Читайте такжеБолее миллиона украинских пенсионеров получат доплаты: кому и сколько положено

Реклама

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

viber
пенсии пенсионеры новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «На выплат за выслугу и перерасчета: что нужно знать пенсионерам, которые вернулись на работу». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вкуснейшие деруны с луком и сыром в духовке: готовить всего 12 минутВкуснейшие деруны с луком и сыром в духовке: готовить всего 12 минут Гороскоп на сегодня 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворотГороскоп на сегодня 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворот Календарь 2022: как и когда отдыхает УкраинаКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина У Скорпионов - риск аварий, у Тельцов – свадьба: гороскоп на 8 ноября 2021 для всех знаков ЗодиакаУ Скорпионов - риск аварий, у Тельцов – свадьба: гороскоп на 8 ноября 2021 для всех знаков Зодиака Названы  5 самых опасных дней ноября, которые могут навлечь непрятности, как защититьсяНазваны  5 самых опасных дней ноября, которые могут навлечь непрятности, как защититься
12:24

"Предвестник большой войны": соцсети восхитило и испугало кровавое небо над Киевом

12:20

Босс из сериала Моя улюблена Страшко подогрел слухи о романе с главной героиней

12:08

"Номера светятся - можно проверит через Bluetooth": противник вакцинации выдал нелепый фейк

11:59

В Польше сообщили о первой смерти в лагере мигрантов на границе в Беларуси: умер ребенокВидео

11:54

Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы

Реклама
11:53

"Пора вернуть эту землю себе": Скабеева процитировала Гребенщикова и позарилась на КиевВидео

11:37

Гороскоп на декабрь 2021: Львам – удивительное везение, Скорпионам – зависть соперников

11:36

Белорусские снайперы держат лагерь беженцев на границе под прицелом: ситуация накаляетсяВидео

11:29

Врач назвал главные симптомы, указывающие на тяжелую форму COVID-19

11:19

На выплат за выслугу и перерасчета: что нужно знать пенсионерам, которые вернулись на работу

11:02

Лерос заявил, что ему вручают подозрение и хотят посадить за "фак" ЗеленскомуВидео

10:43

Полнолуние и лунное затмение в ноябре 2021: какую опасность таит в себе этот день

10:29

В МВД раскрыли детали спецоперации по задержанию палача "ДНР" КуликовскогоВидео

10:28

Некоторые люди не болеют COVID-19: ученые выяснили причину

10:08

Госкино запретило показ "Ржевский против Наполеона" - с Зеленским в главной роли

10:03

Как украсить елку в Новый год 2022, чтобы привлечь удачу – стильные и необычные решения в год Тигра

09:42

Восточный гороскоп 2022: сказочная любовь, фантастическая удача и финансовый успех в год Тигра

09:34

Конфискация авто и штрафы до 170 тысяч: в Украине завершилось льготное растаможивание "евроблях"

09:33

Черные нежизнеспособные легкие: во Львове жертвой COVID-19 стала 23-летняя беременная женщинаВидео

08:53

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Близнецам – незабываемая встреча, Стрельцам – судьбоносный поворотВидео

Реклама
08:48

Зеленский поблагодарил Порошенко за "мужественный" поступокВидео

08:37

11.11 - зеркальная дата, когда исполняются желания и привлекаются деньги

08:30

Коронавирус в Украине 11 ноября: почти 25 тыс. новых больных и 652 жертвы COVID-19Видео

08:14

Украинец будет судиться с Болдуином из-за смерти Хатчинс на съемках фильма Ржавчина

08:02

Проверку COVID-сертификатов в Украине требуют отменитьВидео

07:32

Хуже, чем в Азии и Африке: в Европе резко выросла смертность от COVID-19Видео

07:10

Атака мигрантов на Польшу и план Кремля: эксперт объяснил, почему Москва решила ударить по ЕСВидео

06:53

Вместо морозов – потепление: синоптик рассказал о резком изменении погоды в УкраинеВидео

06:45

Смерть Полякова не была случайной: астролог раскрыл причину трагедииВидео

06:24

Почему привлечение Deutsche Bahn в украинских реалиях - это бессмысленная трата времени и денегмнение

05:47

Врач объяснил, в чем коварство легкого течения коронавирусаВидео

05:40

Самая вкусная закуска на Новый год 2022 в тарталетках: готовить 10 минут

05:28

"Лукашенко загнан в угол и будет мстить": эксперт предупредил Украину об опасностиВидео

05:28

Штурм мигрантами границы Украины: в Слуге народа рассказали о действиях властейВидео

05:26

Полностью обнаженная победительница Холостяка показала мельчайшие изгибы соблазнительного тела

05:14

Врежут заморозки, завалит снегом: украинцев предупредили о резком похолоданииВидео

04:00

Продукты, которые полезно и нужно есть осенью и зимой: нутрициолог составила список

03:35

Соблазнительная Оля Полякова в бикини сверкнула стальным прессом и стройными ножками

03:12

День ангела Анастасии: милые картинки и сердечные поздравления с именинами

02:51

Дороже, чем в ЕС: в Украине стоимость продуктов зашкаливает и бьет рекордыВидео

Реклама
02:47

Укрзализныця запустит двухэтажные поезда: названы сроки

01:53

Связано ли жестокое обращение с животными и проблемы с психикой - ответ психологаВидео

01:10

Не делайте так никогда: эксперт рассказала, как уничтожить иммунитет и попасть в больницу

00:12

Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в день Анастасии и как не попасть в бедуВидео

10 ноября, среда
23:58

Максим Галкин провоцирует сепаратизм и поддерживает оккупацию - СБУ

23:20

ВОЗ предупредила о риске вспышек еще одного опасного вируса

23:03

Чтобы в доме было счастье: названы 5 вещей, которые надо выбросить до Нового года 2022Видео

22:56

Цены на мед в Украине взлетели до максимальной стоимостиВидео

22:33

В Украине будут испытывать два новых препарата от коронавирусаВидео

21:58

Ученые выяснили, какой фрукт может спасти от инсульта

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять