На выплат за выслугу и перерасчета: что нужно знать пенсионерам, которые вернулись на работу

Сто нужно знать пенсионерам, которые вернулись на работу / УНИАН

Согласно действующему законодательству, в некоторых случаях пенсии (повышение определенных выплат запланировано на 1 декабря текущего года) могут прекращать выплачивать людям, вышедшим на заслуженный отдых, а в некоторых случаях — и забирать у них часть полученных средств. Об этом говорится в статье 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Так, согласно пенсию прекращают выплачивать (по решению ПФУ или суда), если ее назначили на основании документов, содержащих недостоверные сведения; на все время проживания пенсионера за границей (если иное не предусмотрено международным договором); в случае неполучения назначенной пенсии в течение полугода подряд. Возобновляют выплаты — в течение десяти дней после выяснения обстоятельств и наличии условий восстановления.

Как говорят чиновники, суммы пенсий, выплаченные с излишком вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или предоставления страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно или взимаются на основании решений территориальных органов Пенсионного фонда или в судебном порядке;

Но с пенсии может быть отчислено не более 50 процентов ее размера: на содержание членов семьи (алименты), на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий и организаций, на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего, возврата переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

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Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.