УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Почти миллион пенсионеров получит прибавку в 400 гривен: кому именно доплатят

1 октября 2021, 15:35

Министра соцполитики Марина Лазебная детально высказалась по поводу повышения пенсий в стране, отчитываясь по прогнозу госбюджета на следующий год.

Деньги, пенсия
Деньги, пенсия / УНИАН

Около миллиона пенсионеров, которые достигли определенного возраста, с 1 октября в Украине будут получать дополнительно ежемесячные выплаты к пенсиям в размере 400 гривен. Об этом сообщает пресс-служба украинского Кабинета министров.

В постановлении речь идет о категории украинцев, которые достигли возраста 75 лет. Им 400-гривенные доплаты обещали еще с июля 2021-го, но позже дату данного повышения была перенесена на октябрь.

В правительстве говорят, что таких людей в Украине почти миллион человек. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, с 2022 года еще одна возрастная категория украинцев получит прибавку к пенсии. Речь идет о людях, достигших возраста 70-75 лет.

Предварительно, это будет ежемесячная доплата в виде 300 гривен, но точные сроки пока не называются. Об этом Лазебная заявила, отчитываясь по результатам рассмотрения государственного бюджета на следующий год. Такие выплаты получат около четырех миллионов украинских пенсионеров.

А вот люди, достигшие 80 лет, получают по 500 гривен к пенсии ежемесячно уже с апреля 2020 года. И выплаты эти будут продолжены в следующем году.

Реклама

Читайте такжеУкраинкам светит надбавка к пенсиям: названы сумма и сроки

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

viber
пенсии пенсионеры новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Почти миллион пенсионеров получит прибавку в 400 гривен: кому именно доплатят». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, прибыль или смена места работыГороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, прибыль или смена места работы Приметы на день Веры, Надежды, Любви 30 сентября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на день Веры, Надежды, Любви 30 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Астрологический прогноз на октябрь-2021: что можно и чего нельзя делатьАстрологический прогноз на октябрь-2021: что можно и чего нельзя делать Украинцев ждут холодные ночи с заморозками до -5: синоптик уточнила прогноз погоды до конца сентябряУкраинцев ждут холодные ночи с заморозками до -5: синоптик уточнила прогноз погоды до конца сентября День библиотек 2021 в Украине: поздравления и картинки к праздникуДень библиотек 2021 в Украине: поздравления и картинки к празднику

Последние новости

15:35

Почти миллион пенсионеров получит прибавку в 400 гривен: кому именно доплатят

15:05

Врач назвала "особенный" симптом штамма Дельта: таких проявлений в прошлом почти не было Видео

15:02

Липучка для мух и смекалка: подростки "ограбили" денежный аттракцион в Хмельницком

15:00

Гороскоп на 2 октября 2021 для всех знаков Зодиака: вещие сны, денежные потери, судьбоносная встреча Видео

14:55

"Точка зрения Украины не учитывается": Орбан резко ответил на претензии Киева в споре по газу Видео

Реклама
14:25

Качай или плати: Витренко назвал условие отказа Газпрома от транзита через Украину Видео

14:20

Призерке Олимпиады, которая отдала квартиру своему тренеру, подарили автомобиль Видео

14:08

Министром стратегических отраслей промышленности Украины может стать владелица маникюрного бизнеса Видео

14:03

Уютное тепло днем и изморозь ночью: прогноз погоды в Украине на начало октября

13:54

В Киеве обстреляли автомобиль главы Госархива: пострадал водитель

13:34

Украина планирует "Большую стройку" спортарен для получения права на Евробаскет-2025

13:06

"Совок в худшем проявлении": в Харькове продавец назвал украиноязычных людей рагулями Видео

13:03

УЗ купила электроэнергию по самой низкой цене 2021 года, сэкономленные средства направят на "Большую стройку"

12:58

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" подогрела слухи о романе с главным героем

12:20

Бриджертоны, Корона и прочее: Netflix запустил полностью украинскую версию

12:12

В Индии старушка героически отбилась тростью от леопарда и отделалась легким испугом Видео

11:55

Коснется 80% населения: с 1 октября тариф на электроэнергию в Украине упал на 17%

11:48

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 октября: богатство, престижная работа или конфликты с начальством Видео

11:18

Православный календарь на октябрь 2021: какие церковные праздники ждут украинцев

11:14

В Украине запустили электронные больничные: как будет работать система Видео

Реклама
11:02

"Единицы на миллионы": эксперт назвал главные противопоказания к вакцинации от COVID-19 Видео

10:55

"И немедленно выпил": рецензия на фильм "Бестселлер" Видео

10:28

Инфекционист рассказал, почему в Украине 90% случаев COVID-19 останутся скрытыми Видео

10:05

Даже не остановился: на Львовщине пьяный водитель насмерть сбил женщину и уехал Фото

10:00

Астрологический прогноз на октябрь-2021: что можно и чего нельзя делать Видео

09:56

В Киеве 12-летнего школьника заставили заплатить штраф на личную карточку контролера Видео

09:25

Лунный календарь на октябрь 2021: подсказки интуиции, испытания судьбы или успех в творчестве

09:14

В Киеве во время страшного пожара в частном доме заживо сгорел человек Фото

09:10

"Газпром" внезапно прекратил транзит газа через Украину в Венгрию Видео

09:03

Выходные в октябре 2021: как будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной

08:59

День учителя в Украине в 2021 году: душевные поздравления и картинки к празднику

08:51

Октябрь не будет суровым: синоптик озвучил альтернативный прогноз погоды на второй месяц осени Видео

08:49

Гороскоп на 1 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск ограбления, болезнь и разочарование в любви

08:31

"Мне приказали": туристы сняли видео, как мужчина сбрасывает с телеги мусор просто в реку у Синевира Видео

08:30

Манипуляции властей: почему стабильность тарифов - очередная выдумка мнение

08:24

Контракт Венгрии с Газпромом не остановит Украину: в Киеве раскрыли сценарий по работе с Будапештом Видео

08:21

Коронавирус в Украине 1 октября: число новых COVID-случаев превысило 12 тысяч Видео

07:54

Стало известно, какая погода ждет украинцев в первый день октября (карта)

07:50

Леся Никитюк показала стройные ноги в ультракоротком платье

07:16

"Холодная регламентная война": Арахамия объяснил, почему инициировал отставку Разумкова Видео

Реклама
07:10

Газовый кризис сотрясает Европу, а Россия "потирает руки": Газпром бьет рекорды по добыче газа Видео

07:00

Вадим Аристов: Пандемия COVID-19 продлится еще года три, но после нее будет новая Видео

06:47

Октябрь будет двуликим: синоптик пообещал сильные ливни и ночные морозы

06:27

Почему партия Притулы рискует стать плохой пародией на Голос мнение

05:37

Гороскоп на октябрь-2021: Стрельца ждет полоса везения, а Козерога – бесконечная борьба Видео

05:00

Топ-3 способа восстановить кишечник после бурного застолья

04:50

Поздравления с днем свадьбы: в прозе, своими словами и в стихах – душевные пожелания молодоженам

04:20

Как вывести из организма мочевую кислоту: эффективные народные средства и диета

03:35

Любовный гороскоп на неделю 4-10 октября: предложение руки и сердца и романтические приключения

03:15

Украинская Ким Кардашьян в образе сексуального ангела лишила своих подписчиков сна

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять