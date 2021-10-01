Почти миллион пенсионеров получит прибавку в 400 гривен: кому именно доплатят

Деньги, пенсия / УНИАН

Около миллиона пенсионеров, которые достигли определенного возраста, с 1 октября в Украине будут получать дополнительно ежемесячные выплаты к пенсиям в размере 400 гривен. Об этом сообщает пресс-служба украинского Кабинета министров.

В постановлении речь идет о категории украинцев, которые достигли возраста 75 лет. Им 400-гривенные доплаты обещали еще с июля 2021-го, но позже дату данного повышения была перенесена на октябрь.

В правительстве говорят, что таких людей в Украине почти миллион человек. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, с 2022 года еще одна возрастная категория украинцев получит прибавку к пенсии. Речь идет о людях, достигших возраста 70-75 лет.

Предварительно, это будет ежемесячная доплата в виде 300 гривен, но точные сроки пока не называются. Об этом Лазебная заявила, отчитываясь по результатам рассмотрения государственного бюджета на следующий год. Такие выплаты получат около четырех миллионов украинских пенсионеров.

А вот люди, достигшие 80 лет, получают по 500 гривен к пенсии ежемесячно уже с апреля 2020 года. И выплаты эти будут продолжены в следующем году.

Реклама

Читайте такжеУкраинкам светит надбавка к пенсиям: названы сумма и сроки

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.