Нафтогаз ввел новый тариф на газ для населения

На новые тарифы на газ перешли уже 46% клиентов НАК.
Нафтогаз Украины ввела для абонентов тариф Годовой. Он позволяет пользователю обезопасить себя от роста цен на газ в отопительный сезон.
На новые тарифы на газ перешли уже 46% клиентов НАК, сообщила пресс-служба предприятия. Эти абоненты зафиксировали цену на газ на двенадцать месяцев – и теперь платят за голубое топливо равными частями в течение года.
Читайте такжеКоммуналка, курс доллара и цены – насколько вырастут и когдаАльтернативой тарифу Годовой стал тариф Месячный: его выбрали порядка 30% клиентов компании.
В НАК подчеркнули, что подключиться к новому поставщику газа можно в среднем за 3 дня. При этом к заявке на присоединение нужно не забыть приложить копии таких документов:
- ИНН,
- паспорта,
- документов на право собственности или распоряжения объектом газоснабжения.
Если у жилья несколько владельцев, то заявление на присоединение придется подписать им всем.
Напомним, Нафтогаз решил серьезно повысить цены на газ для населения: в сентябре украинцам придется платить почти на 50% больше.