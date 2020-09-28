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"Наркоман-Украина готова отдать последнее": эксперт разъяснил, как слезть с иглы МВФ

28 сентября 2020, 15:09

Критику от отдельных чиновников ЕС следует рассматривать как предупреждение для президента Владимира Зеленского и правительства Украины, объяснил Бондаренко.

МВФ и Украина - как слезть с иглы траншей и выжить
МВФ и Украина - как слезть с иглы траншей и выжить / УНИАН

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Еврочиновник заявил, что "ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом для Украины".

Бондаренко объяснил, что заявление Борреля не следует рассматривать как позицию Евросоюза в целом – но в то же время это предупреждение для президента Владимира Зеленского и правительства Украины.

Читайте такжеМВФ отнимает у Украины последние шансы когда-то выздороветь"Боррель отличается своим несоответствием во фразах: это не первый случай, когда он делает определенные заявления, которые потом активно обсуждаются. Все, что он говорит – не истина последней инстанции, ведь Боррель далеко не самостоятельная фигура, и поэтому все его высказывания впоследствии корректируются различными структурами на уровне ЕС. Поэтому и здесь Евросоюз, после возмущений, внес коррективы и, соответственно, фразу просто сняли из активного употребления", – пояснил политолог в комментарии Главреду.

Эксперт напомнил, что после февраля-марта этого года, "когда правительство Гончарука было полностью под контролем внешних сил, Украина осуществила попытку выйти из-под тотальной внешней зависимости". При этом политолог предположил, что такое положение дел не понравилось ЕС – и теперь Зеленского пытаются каким-то образом осадить и всячески на него давить.

Читайте такжеМВФ в очередной раз кинул Украину"Но чем быстрее Украина избавится внешнего воздействия (как, например, сотрудничества с Международным валютным фондом), тем лучше. Потому что Украина уже превратилась в государство-наркомана, которая за очередную дозу готова отдать последнее. Это началось еще с апреля 2014 года, когда Арсений Яценюк ради денег МВФ выполнял все их распоряжения и рекомендации", – заявил Бондаренко.

Решение проблемы, по его мнению, следующее: Киев должен поставить вопрос о реструктуризации долга на 30 лет – и дальше, за счет сокращения целого ряда расходов (включая "бездумные траты на раздутый государственный аппарат, силовые структуры, военную сферу"), Украина должна попытаться выйти из этой зависимости. Все шансы для этого есть, подчеркнул эксперт.

"Позволит ли это сделать ЕС – это уже вопрос к руководству нашего государства, которое должно сегодня апеллировать не столько к МВФ, сколько к гражданам собственной страны", – резюмировал Бондаренко.

Украина и МВФ – последние новости

  • Напомним, эксперты объяснили, останется ли Украина без кредита от МВФ. Речь идет о сумме в 0,7 млрд долларов США. По мнению аналитиков инвестиционного банка Morgan Stanley, судьба нового кредитного транша повисла на волоске.
  • В июне 2020 года тогдашний руководитель Нацбанка Яков Смолий заявил: Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы сотрудничества. Сумма кредита составила 2,1 млрд долларов.
  • До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал: Государственную фискальную службу ликвидируют, поскольку это одно из условий 1,2-миллиардного кредита в евро от Евросоюза.

МВФ Кость Бондаренко Жозеп Боррель новости Украины
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