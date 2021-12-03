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Новая почта меняет условия доставки посылок и документов: как и когда изменятся тарифы

3 декабря 2021, 13:42
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В Новой почте изменятся тарифы на доставку посылок, писем и курьерскую доставку.

Новая Почта
Новая почта меняет тарифы / Униан

C 1 января 2022 года компания Новая почта проводит масштабное изменение своих тарифов сразу по нескольким направлениям.

По данным пресс-службы компании, изменятся тарифы на доставку посылок, писем и курьерскую доставку.

Как изменятся тарифы Новой почты

Доставка документов

  • с нового года устанавливается тариф в 40 грн на доставку документов (в стоимость услуги включен картонный конверт).

Доставка в почтоматы

  • тариф в 35 грн останется действительным на протяжении первого квартала 2022 года;
  • с 1 апреля стоимость доставки в почтомат составит 45 грн независимо от географического направления и веса отправления по всей территории Украины.

Возврат посылки после осмотра

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  • тариф за доставку, когда покупатели сразу после осмотра в отделении хотят вернуть посылку с неподходящим товаром, составит 15 грн (за посылку весом до 30 кг).

Тарифные зоны

С 2022 года тарифные зоны, будут рассчитываться в зависимости от пунктов назначения по трем зонам:

  • по городу и его пригородам;
  • между городами Украины;
  • с/в поселок городского типа или село.

Новые тарифы

При доставке в город и его пригород вводится три тарифа по весу посылок:

  • маленькая — до 2 кг;
  • средняя — до 10 кг;
  • большая — до 30 кг.

Стоимость посылок:

  • до 2 кг - 40 грн (сейчас 45 грн);
  • посылки весом до 30 кг – 80 грн (сейчас 100 грн);

В цену уже будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1000 грн, независимо куда будет доставлена посылка – в отделение или почтомат.

Доставка и забор посылок курьером по адресу

  • посылки до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 грн;
  • для отправлений свыше 30 кг будет +90 грн за каждые 100 кг, и тарификация идет уже как у груза.

Доставка посылок в экспресс-накладной с несколькими местами:

  • посылка с максимальным весом — по базовому тарифу;
  • остальная — по сниженному.

Читайте такжеНовая почта вводит новый тариф и меняет условия доставки посылок

Ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.

Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.

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