Новая почта меняет условия доставки посылок и документов: как и когда изменятся тарифы

В Новой почте изменятся тарифы на доставку посылок, писем и курьерскую доставку.
C 1 января 2022 года компания Новая почта проводит масштабное изменение своих тарифов сразу по нескольким направлениям.
По данным пресс-службы компании, изменятся тарифы на доставку посылок, писем и курьерскую доставку.
Как изменятся тарифы Новой почты
Доставка документов
- с нового года устанавливается тариф в 40 грн на доставку документов (в стоимость услуги включен картонный конверт).
Доставка в почтоматы
- тариф в 35 грн останется действительным на протяжении первого квартала 2022 года;
- с 1 апреля стоимость доставки в почтомат составит 45 грн независимо от географического направления и веса отправления по всей территории Украины.
Возврат посылки после осмотра
- тариф за доставку, когда покупатели сразу после осмотра в отделении хотят вернуть посылку с неподходящим товаром, составит 15 грн (за посылку весом до 30 кг).
Тарифные зоны
С 2022 года тарифные зоны, будут рассчитываться в зависимости от пунктов назначения по трем зонам:
- по городу и его пригородам;
- между городами Украины;
- с/в поселок городского типа или село.
Новые тарифы
При доставке в город и его пригород вводится три тарифа по весу посылок:
- маленькая — до 2 кг;
- средняя — до 10 кг;
- большая — до 30 кг.
Стоимость посылок:
- до 2 кг - 40 грн (сейчас 45 грн);
- посылки весом до 30 кг – 80 грн (сейчас 100 грн);
В цену уже будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1000 грн, независимо куда будет доставлена посылка – в отделение или почтомат.
Доставка и забор посылок курьером по адресу
- посылки до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 грн;
- для отправлений свыше 30 кг будет +90 грн за каждые 100 кг, и тарификация идет уже как у груза.
Доставка посылок в экспресс-накладной с несколькими местами:
- посылка с максимальным весом — по базовому тарифу;
- остальная — по сниженному.
Читайте такжеНовая почта вводит новый тариф и меняет условия доставки посылок
Ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.
Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.
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