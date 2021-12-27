Новые цены на водку и шампанское: украинцев предупредили о "накрутке ценников"

/ УНИАН

Празднование Нового года в этом году может серьезно ударить по карманам украинцев из-за резкого подорожания.

По словам опрошенных 112ua.tv экспертов, экономить на алкоголе украинцы вряд ли готовы.

Эксперты сошлись во мнении - на выпивке украинцы экономить точно не будут, даже несмотря на ее подорожание.

Тем не менее советуют запастись вином, в том числе игристым. Дело в том, что в этом году "игристого" товара произвели мало, особенно в Европе, откуда в Украину и поставляли вино по доступной стоимости, а уже здесь "накручивали ценники", говорится в материале.

Не стоит также забывать, что на крепкий алкоголь торговые сети традиционно запускают акции, так что его лучше покупать ближе к празднику, добавили журналисты.

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Когда ждать новых цен на алкоголь

С начала 2022 года в Украине существенно возрастут цены на алкогольные напитки. Причиной удорожания станет повышение акцизной ставки. Это предусмотрено изменениями, прописанными в законопроекте №5600.

Нововведения обусловлены новым правилом расчета "пивного акциза", который будет отталкиваться от количества этилового спирта в напитке.

Новые цены на алкоголь

Акцизный налог на алкогольные напитки повысится на 5%

на пиво из солода ставки повысятся с 2,78 грн/литр до 2,92 грн/литр (59,82 грн/литр 100%-го спирта при среднем содержании спирта в напитке 5%);

на игристые вина – с 11,65 грн/литр до 12,23 грн/литр;

на другие сброженные напитки – с 8,02 грн/литр до 8,42 грн/литр;

на сидр – с 1,06 грн/литр до 1,11 грн/литр.

Акциз на каждый литр спирта в составе пенного напитка составит 59,82 грн. Исходя из таких цифр, и будет исчисляться налоговая ставка за бутылку. Для других видов алкоголя акциз также возрастет. Повышение составит в среднем 5%.

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Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

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