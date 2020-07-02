ПриватБанк "сливает" данные своих клиентов - расследование СМИ

Приватбанк "сливает" данные пользователей / УНИАН

В самом большом национализированном ПриватБанке сливают все: от информации о вашей прописке и до номера кредитной карты. Это означает, что деньги более чем 22 млн клиентов под угрозой.

Журналисты Грошей определили, как ПриватБанк продает наши данные.

В сюжете говорится, что индустрия торговли "сливами" данных работает исключительно в онлайн режиме, общение происходит по анонимной переписке, а оплата через криптовалюту. В Украине действуют настоящие хакерские биржи. Преступники продают свои данные. Они имеют доступ к любой базе и за деньги предлагают получить любую информацию.

Как удалось выяснить Грошам, преступник берет 300 долларов за 50 записей. Люди продают базы преступникам за виртуальные деньги.

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Журналистка договорилась с мошенником и за деньги получила информацию о банковских счетах и владельцев банковских карт - номера телефонов действительно принадлежали настоящим владельцам карт.

Шокировали также расценки - за 3000 долларов можно купить данные 21 миллиона карточек.

Кроме того, продавец-вор предлагает вытянуть суперсекретную информацию - фамилии, адреса, номера телефонов, номера карт, девичьи фамилии, и даже остатки средств на счету. Также мошенники могут перевести ваши деньги на свой счет.

Журналисты попросили прокомментировать эту ситуацию в ПриватБанке, однако там ограничились лишь сухим ответом - "эти данные были опубликованы в СМИ еще в мае, а свежими секретами никто не торгует".

Как понять что ваши данные продаются:

приходит надоедливый телефонный спам,

надоедливая реклама (в таком случае нужно немедленно изменить пароли на карточках и на электронных ящиках).

Ответственность за продажу данных в Украине - всего лишь 3400 грн.

Ранее бывший народный депутат Игорь Мосийчук обвинил один из госбанков – ПриватБанк – в пропаганде "идеологии извращений".