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Пробивают "потолок": в Украине рекордно взлетели цены на еще один любимый продукт

3 января 2023, 23:00
В частности, рыба уже достигла "потолка", потому что подорожала на 40% в течение 2022 года.
Цены на продукты, цены на рыбу
Цены на продукты / pixabay

На фоне полномасштабной войны в 2023 году инфляция в Украине, по прогнозам правительства, не замедлится и может достичь 28% в случае пессимистического сценария.

Как пишет Agroreview, больше всего она проявится в подорожании продуктов. Эксперты отмечают, что лидером по росту цен станут овощи.

К тому же значительно снизится предложение овощей из теплиц и парников из-за постоянных отключений электроэнергии.

Так, украинцы будут чаще переходить на импортные продукты, которые способны заменить дорогостоящую украинскую продукцию. В частности, рыба уже достигла "потолка", потому что подорожала на 40% в течение 2022 года. То же произошло с яйцами.

"Вы можете поставить на яйцо и 100 гривен, но кто же вам его купит за такую цену? Поэтому производители будут искать какие-то компромиссы с рынком, будут искать возможности, чтобы вписаться в покупательную способность украинцев. Потолок, который сегодня является объективным, это - цена импортного товара, умноженная на текущий курс. Если твоя себестоимость и цена существенно выше этой цены, то твой товар при всех патриотических чувствах покупать не будешь. Так вот, у нас потолок уже сформировался по большинству продуктов", - объяснили специалисты.

Только на Чернобаевской птицефабрике, которую россияне разрушили, погибли четыре с половиной миллиона кур, в результате чего резко подорожала продукция.

В то же время яйца могут подешеветь, но весной. Тем временем курятина, мясо и сало еще могут подорожать и прибавить в цене около 30%.

Цены на продукты

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

Ранее эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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