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Трамп нанес сокрушающий удар по Китаю: стало известно о миллиардных потерях из-за TikTok и WeChat

8 августа 2020, 05:54

В Китае существенно снизилась стоимость акций технологических гигантов.

Дональд Трамп
Крупнейшие китайские корпорации потеряли 75 миллиардов долларов из-за указа Трампа / GettyImages

Указ президента США Дональда Трампа о введении санкций против китайской компании ByteDance, которой принадлежит сервис для просмотра и создания видео TikTok, обрушил акции технологических гигантов КНР.

Об этом сообщает Financial Times.

Согласно данным американских журналистов, решение о санкциях и фактическом запрете TikTok и WeChat на территории Соединенных Штатов Америки привело к тому, что крупнейшие китайские компании потеряли около 75 миллиардов долларов стоимости своих активов.

Акции Tencent, бенефициара WeChat, снизились более чем на 10% на бирже в Гонконге. Только к моменту закрытия торговой сессии им удалось отвоевать половину финансовых издержек.Читайте такжеДелиться нужно: Трамп потребовал от покупателя TikTok денег для казны США

Также упали акции Alibabа и JD.Com – показатель их потерь составляет 3%. Индекс Hang Seng снизился на 1,6%.

Напомним, Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против китайской компании ByteDance, действия которой, по мнению Вашингтона, несут угрозу национальной безопасности США. Американским компаниям дали 45 дней на завершение сделок с компаниями, владеющими сервисами TikTok и WeChat. Указ Трампа подписан на фоне процесса переговоров о покупке TikTok американским технологическим гигантом Microsoft.

Технологии новости США Новости Китая Дональд Трамп TikTok
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