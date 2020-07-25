Уничтожат ли санкции Северный поток-2: в США дали неожиданный ответ

Северный поток-2 ожидает серьезная конкуренция за поставки газа в Европу / Reuters

Санкции США против Северного потока-2 и связанных с его строительством компаний вряд ли помешают достроить газопровод. Наверняка найдутся другие компании, которые будут участвовать в проекте. Однако проблемой для Nord Stream-2 станет работа газового путепровода – он будет вынужден конкурировать с различными поставщиками газа, которые могут предлагать голубое топливо по более низким ценам.

Об этом заявил директор Каспийского политического центра Эфган Нифти в комментарии Голос Америки.

По его словам, россияне способны найти другие компании, которые помогут завершить проект.

"Возможно, найдутся другие корабли и компании, которые будут участвовать в этом процессе. Я думаю, что на данный момент эти санкции препятствуют или, по крайней мере, задерживают процесс завершения строительства", - считает эксперт.

Нифти также акцентировал внимание на том, что если Газпрому все-таки удастся завершить строительство Северного потока-2, проект вынужден будет столкнуться с серьезной конкуренцией – предложение по продаже газа, включая поставки сжиженного природного газа, увеличилось. Такие поставщики могут предложить более низкие цены, что отразится на ключевой роли Северного потока-2 в вопросах поставки голубого топлива.Читайте такжеСеверному потоку-2 конец: против него взбунтовалась даже Германия

Кроме того, считает аналитик, введение в эксплуатацию Северного потока-2 не навредит энергетической безопасности европейских стран. В этих государствах постоянно растет спрос на энергоносители, которые они могут покупать у различных компаний, тем самым диверсифицируя поставки.

Напоследок Нифти подчеркнул, что снижение цен на углеводороды привело к падению примерно на 30% процесса разработки месторождений нефти и газа. Данная проблема может стать еще одним камнем преткновения для завершения строительства Северного потока-2.

Ранее в Кремле также заявили, что в случае введения санкций США россияне будут пытаться найти альтернативные способы завершения строительства Северного потока-2. Также у Путина уверены, что Европа поддерживает Россию в данном вопросе.

В Евросоюзе, в свою очередь, призвали США не вмешиваться в политику европейских стран путем введения эмбарго против Северного потока-2.

Тем временем Конгресс США включил в оборонный бюджет на будущий год санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока.