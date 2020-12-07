Штраф до 8500 гривен за пластиковый пакет: в Украине поддержали закон

Новые штрафы в Украине: штрафовать собрались за пластиковые пакеты / ТСН

Экологический комитет Рады окончательно поддержал законопроект, который предусматривает штрафовать за использование пластиковых пакетов. Теперь парламент должен рассмотреть документ во втором чтении и проголосовать за него.

Как сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский у себя в Facebook, голосование комитета состоялось сегодня, 7 декабря.

"Распространение пластиковых пакетов будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен", – написал Абрамовский.

По новому закону, в Украине собираются запретить:

легкие пластиковые пакеты – толщиной до 50 мкм;

сверхлегкие пластиковые пакеты;

оксоразлагающиеся (оксобиоразгалающиеся) пластиковые пакеты.

Исключение сделают для упаковок рыбы, мяса и других продуктов (в том числе и сыпучих продуктов), если данный пакет является для них первичной упаковкой. При этом вводит ограничение по величине – 225х345х450 мм.

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