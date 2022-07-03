Сколько Украина тратит в месяц на ВСУ: названы колоссальные суммы

ВСУ / УНИАН, Reuters

На содержание армии в настоящее время уходит около 130 млрд грн ежемесячно, что почти ровняется годовому военному бюджету Украины до войны.

"Если у нас содержание армии было около 156 млрд грн, это был бюджет Вооруженных сил Украины и украинской армии в год, то сегодня около 130 миллиардов – это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, расходы на внутренне перемещенные лица", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью lb.ua.

Глава правительства отметил, что более 30 млрд грн было выплачено людям только в рамках программы "Поддержка". Месячный бюджет Украины составляет около 250 млрд грн, из которых Украина получает поступления от 70 до 100 млрд грн от налоговой и таможни.

"Есть разница, которая составляет $4-5 млрд – это ежемесячная потребность. На сегодняшний день договоренности о такой поддержке есть – на сумму почти $29 млрд, из которых уже довольно большую сумму мы получили. Остается еще около 20 миллиардов. Это помощь и от Европейского Союза, и Соединенных Штатов Америки, Канады. Отдельно от стран-членов Европейского Союза также есть прямая бюджетная поддержка. Есть грантовая и кредитная поддержка от международных финансовых институций: МВФ, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития. То есть, сегодня все наши партнеры активно включились и нам помогают", – сказал глава правительства.

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Как сообщал Главред, Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Он будет включать заменяемые артиллерийские стволы для поддержания дальности и точности. О выделении новой военной помощи объявила министр обороны Канады Анита Ананд.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил по итогам "Рамштайн-3", что Украине будет поставлено больше вооружения. В частности, это 155-мм пушки, HIMARS, Harpoons, вертолеты из Словакии; артиллерия из Канады, Польши и Нидерландов, РСЗО из Германии.

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