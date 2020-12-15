Смета на 2021 год: во сколько Украине обходится один нардеп

Сколько стоит содержание одного нардепа / УНИАН

Парламент сегодня утвердил проект постановления №4448 о своей смете на 2021 год - за документ проголосовало 292 нардепа.

Как пишет сайт Рады, этот документ устанавливает нормы расходов на одного народного депутата в год. В общем один парламентарий без учета зарплаты обходится Украине в 344 310 гривен в год.

Согласно постановлению:

90 тысяч гривен в год предусмотрены на компенсацию стоимости проезда по территории Украины,

в 8 тысяч гривен обходятся командировки помощников-консультантов депутатов в избирательные округа (из расчета на 10 месяцев),

а 237 250 гривен в год предусмотрены для компенсации стоимости жилья или найма гостиничного номера.

Всего же Аппарату Рады в следующем году предусмотрели 2,535 миллиарда гривен.

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