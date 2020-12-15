Смета на 2021 год: во сколько Украине обходится один нардеп

Аппарату парламента в следующем году предусмотрели 2,535 миллиарда гривен.
Парламент сегодня утвердил проект постановления №4448 о своей смете на 2021 год - за документ проголосовало 292 нардепа.
Как пишет сайт Рады, этот документ устанавливает нормы расходов на одного народного депутата в год. В общем один парламентарий без учета зарплаты обходится Украине в 344 310 гривен в год.
Согласно постановлению:
- 90 тысяч гривен в год предусмотрены на компенсацию стоимости проезда по территории Украины,
- в 8 тысяч гривен обходятся командировки помощников-консультантов депутатов в избирательные округа (из расчета на 10 месяцев),
- а 237 250 гривен в год предусмотрены для компенсации стоимости жилья или найма гостиничного номера.
Всего же Аппарату Рады в следующем году предусмотрели 2,535 миллиарда гривен.
Госбюджет на 2021 год - о чем ранее сообщал Главред:
- В государственном бюджете на 2021 год вновь увеличат долю расходов на нужды армии и военно-промышленного сектора.
- Владимир Зеленский рассказал, как в Украине будут увеличивать "минималку". По словам президента, увеличение минимальной заработной платы до 6 500 гривен - это не просто обещания, это расчеты. И бюджет Украины выдержит эту нагрузку.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в бюджет на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен.
- Напомним, парламент сегодня принял закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году.
Автор: Екатерина Трохимчук