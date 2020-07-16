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В Минфине признались, что будет с субсидиями в 2021 году

Министр финансов Сергей Марченко заверил, что размер выплат сокращать не собираются.

16 июля 2020, 21:29
субсидия, коммуналка, недвижимость
В Кабмине поведали о размерах субсидий в 2021 году / ru.slovoidilo.ua

В Кабмине поведали, намерены ли сокращать финансирование субсидий в следующем, 2021 году.

Об этом в четверг, 16 июля, рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.

По словам чиновника, Кабмин не планирует сокращать субсидии в 2021 году. На данный момент предполагается, что на них в следующем году выделят столько же средств, сколько и в текущем.

Сергей Марченко отметил, что сокращение субсидий не планируется, несмотря на то, что тариф на отопление будет снижен и еще больше домохозяйств выйдут из категории незащищенных.

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"Поэтому на данном этапе мы предполагаем такой же объем (субсидий, - ред.), как и на этот год", - отметил Марченко.

Он также выразил уверенность, что в бюджет-2021 заложат достаточно средств на субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Субсидии в Украине

Как писал ранее Главред, субсидии в Украине будут выплачивать по-новому. Кабмин предлагает выплачивать жилищные субсидии исключительно наличными деньгами. Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета Министров, которую, по словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, народные депутаты рассмотрят в четверг, 18 июня.

Напомним, ранее сообщалось, в Украине среднестатистическая платежка по оплате коммунальных услуг обойдется каждому украинцу дороже уже до конца 2020 года, несмотря на обещанное президентом Владимиром Зеленским снижение тарифов.

субсидии Сергей Марченко новости Украины коммуналка Министерство финансов
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