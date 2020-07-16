В Минфине признались, что будет с субсидиями в 2021 году

В Кабмине поведали о размерах субсидий в 2021 году / ru.slovoidilo.ua

В Кабмине поведали, намерены ли сокращать финансирование субсидий в следующем, 2021 году.

Об этом в четверг, 16 июля, рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Радио Свобода.

По словам чиновника, Кабмин не планирует сокращать субсидии в 2021 году. На данный момент предполагается, что на них в следующем году выделят столько же средств, сколько и в текущем.

Сергей Марченко отметил, что сокращение субсидий не планируется, несмотря на то, что тариф на отопление будет снижен и еще больше домохозяйств выйдут из категории незащищенных.

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"Поэтому на данном этапе мы предполагаем такой же объем (субсидий, - ред.), как и на этот год", - отметил Марченко.

Он также выразил уверенность, что в бюджет-2021 заложат достаточно средств на субсидии на жилищно-коммунальные услуги.

Субсидии в Украине

Как писал ранее Главред, субсидии в Украине будут выплачивать по-новому. Кабмин предлагает выплачивать жилищные субсидии исключительно наличными деньгами. Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета Министров, которую, по словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, народные депутаты рассмотрят в четверг, 18 июня.

Напомним, ранее сообщалось, в Украине среднестатистическая платежка по оплате коммунальных услуг обойдется каждому украинцу дороже уже до конца 2020 года, несмотря на обещанное президентом Владимиром Зеленским снижение тарифов.