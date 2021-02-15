Ткаченко рассказал, как Россия финансировала "медведчуковские" каналы

Россия опосредствованно финансировала "медведчуковские" каналы, сказал Александр Ткаченко / УНИАН

Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко поделился, что Российская Федерация опосредствованно финансировала "медведчуковские" телеканалы, которые работали в Украине.

РФ участвовала в финансировании каналов как минимум на этапе их покупки, рассказал министр в интервью lb.ua.

Собеседник отметил, что работал в парламентской временной следственной комиссии по этим телеканалам и имел возможность ознакомиться с некоторыми бумагами.

"…Интересовал как раз факт их приобретения, поскольку там длинная и запутанная история. У меня есть основания говорить об опосредованном финансировании со стороны России как минимум на этапе приобретения этих каналов", – сказал чиновник.