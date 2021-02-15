Ткаченко рассказал, как Россия финансировала "медведчуковские" каналы

РФ как минимум на одном этапе участвовала в финансировании телеканалов, сообщил министр.
Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко поделился, что Российская Федерация опосредствованно финансировала "медведчуковские" телеканалы, которые работали в Украине.
РФ участвовала в финансировании каналов как минимум на этапе их покупки, рассказал министр в интервью lb.ua.
Собеседник отметил, что работал в парламентской временной следственной комиссии по этим телеканалам и имел возможность ознакомиться с некоторыми бумагами.
"…Интересовал как раз факт их приобретения, поскольку там длинная и запутанная история. У меня есть основания говорить об опосредованном финансировании со стороны России как минимум на этапе приобретения этих каналов", – сказал чиновник.
- Напомним, президент Владимир Зеленский в начале февраля на пять лет ввел санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые формально принадлежат народному депутату от Оппозиционной платформы – За жизнь Тарасу Козаку.
- Нардепа называют "кошельком" главы политсовета партии и кума президента РФ Владимира Путина – Виктора Медведчука.
- Санкции против телеканалов в Украине в частности предусматривают такие наказания: блокирование и аннулирование лицензий.
Автор: Екатерина Присяжнюк