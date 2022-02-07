Транзит газа через Украину и маневры Газпрома: Россия в два раза обрубила поставки топлива в Европу

Россия по данным на январь 2022 года в два раза сократила поставки газа через Украину в Европу в сравнении с прошлогодним периодом - ОГТСУ / УНИАН

Транзит российского газа через территорию Украины в Европу в январе 2022 года оценивается в 1,664 миллиарда кубических метров. Это на 57% меньше, чем было в тот же период, но в 2021 году. И если транспортировка топлива в балканском направлении увеличилась, в направлении Словакии и Польши поставки сократились. Показатели прокачки газа существенно ниже законтрактованного объема.

Как сообщили в прессслужбе Управляющей компании Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ), в январе текущего года поставки газа по украинской территории возобновились в балканском направлении. Однако объемы транспортировки топлива в Польшу и Словакию стали значительно меньше.

Указывается, что в прошлом месяце объем транзита в Словакию составил 1,04 млрд. куб.м. газа – на 53% меньше, чем было в январе 2021 года. Причем прокачка в Словакию составляет 62,5% от общих объемов транспортировки топлива через Украину.

Примечательно, что в сравнении с прошлым январем на 1,3% вырос транзит в Молдавию – 398 миллионов кубических метров.

Кроме того, в 2022 году был возобновлен транзит в Румынию объемом в 116 миллионов кубических метров газа (поставки сократились на 24,6%, если сравнить с январем 2021 года).

Реклама

Читайте такжеТранзит газа через Украину и новая цена в ЕС: Газпром в два раза взвинтил поставки топлива в ЕвропуВ Польшу было прокачано 110 миллионов кубометров газа. Это на 66% меньше, чем в январе 2021 года.

Фактически, по сравнению с прошлым январем, в 2021 года поставки газа в Европу из России через территорию Украины снизились в два раза.

"В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в январе сократились на 57% до 53,7 млн куб. м, по сравнению с январем 2021 года. Это существенно ниже минимального забронированного объема, согласно действующему транзитному договору", - подчеркнули в ОГТСУ.

Транзит газа через Украину в Европу

Контракт Газпрома и Нафтогаза по транспортировке газа из России через территорию Украины в страны Европы завершается в 2024 году. Москва отказывается от переговоров с Киевом по пролонгации соглашения. Руководитель НАК Нафтогаз Юрий Витренко говорил, что после введения в эксплуатацию Северного потока-2 Газпром не будет зависеть от украинского транзита. Ситуация может привести к скачкам цен на газ в Европе и проблемам с его поставками.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что для РФ прокачка газа через Украину теперь "вторичная" тема. Россия готова поставлять газ путем украинской ГТС и после 2024 года, однако для этого должен появиться дополнительный спрос на топливо в Европе.

Ситуация с транзитом газа через Украину отразилась на газовом кризисе в Европе. С августа 2021 года страны ЕС столкнулись с дефицитом топлива, что нашло отражение на ценах, которые устанавливали рекорд за рекордом. В декабре прошлого года стоимость тысячи кубометров газа и вовсе достигла показателя выше 2000 долларов.

Европа испытывает нехватку газа, однако Газпрома не спешит увеличить прокачку топлива в нужном для ЕС объеме. Россия не заинтересована в транспортировке топлива путем ГТС Украины, так как ожидает запуска своего газопровода Северный поток-2, по которому газ пойдет в обход украинской территории.

Однако запуск Северного потока-2 откладывается. В ноябре прошлого года немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации компании-оператора трубопровода. Проект не соответствует европейским энергетическим правилам.

При этом Берлин требует, чтобы часть трубопровода СП-2 была передана во владение компании, которая должна быть зарегистрирована на территории Германии. До тех пор, пока Газпром официально не оформит все документы по передаче немецкого участка трубопровода в собственность юридического лица, сертификация не будет продолжена.