К Новому году цены станут "золотыми": какие продукты можно купить уже сейчас

В первую очередь вырастут цены на мясо, хлеб и овощи.

Цены на продукты на Новый год 2023, / pixabay, goodfon.ru

Совсем скоро начнутся новогодние праздники. Хоть в Украине идет война, но отпраздновать Новый год и Рождество стоит. В этом году даже минимальный праздничный стол обойдется намного дороже, чем год назад.

Эксперты предупреждают, что к концу декабря цены на многие продукты станут еще выше, чем сейчас.

По прогнозам аналитиков Института аграрной экономики к концу декабря цены на основные группы продуктов вырастут таким образом:

мясо +7-10%;

молоко и молочная продукция +10-15%;

хлеб и масло +10%;

овощи борщевого набора +15-20%.

Цены на мясо вырастут, в первую очередь, из-за сокращения поголовья. Многие животноводческие предприятия были уничтожены из-за боевых действий, пишет znaj.ua.

Цены на хлеб повышаются в основном из-за усложненной логистики, а также из-за значительного повышения стоимости переработки. По прогнозам аналитиков к концу декабря хлеб подорожает еще на 10%.

Цены на молоко растут из-за сокращения сырьевой базы. Кроме того, немалое влияние на стоимость молокопродуктов оказывает большой объем экспорта этого группы продовольствия.

Цены на овощи также будут расти из-за повышения стоимости их хранения.

Какие продукты можно купить на Новый год сейчас

консервы всех видов – мясные, рыбные и овощные;

приправы к мясным и овощным блюдам;

масло для заправки салатов;

майонез (его достаточно не открывать и хранить в прохладном месте);

овощи для салатов и борщевого набора.

Цены на продукты

Генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

До того агроэксперты предупреждали украинцев, что зимой 2022/2023 в магазинах будут доступны все продукты, однако цены на них поднимутся еще сильнее, чем сейчас.

Читайте также: