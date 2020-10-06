В 2020-2023 годах убытки Нафтогаза превысят 21 миллиард – прогноз Минфина

Нафтогаз в ближайшие годы будет работать в убыток / УНИАН

В 2020-2023 году убытки Нафтогаза составят около 21,5 миллиарда гривен. Одной из причин этого станет значительное снижение объемов реализации голубого топлива всем категориям потребителей.

Об этом свидетельствуют данные из отчета Минфина о фискальных рисках, который прилагается к проекту госбюджета на 2021 год. Моделирование деятельности группы Нафтогаз осуществлялось на основании прогнозов НАК относительно объемов и цен реализации продукции в 2020-2023 годах.

Так, в 2020 году по сравнению с 2019 годом ожидается значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей (на 11,2 млрд куб м, или на 37,6%) и в 2021 году - еще на 1 млрд куб м, или на 5,5% по сравнению с 2020 годом. Роста объемов реализации в 2022 - 2023 годах не предвидится.

По расчетам Минфина, в 2020 году убытки НАК превысят 4,2 млрд грн, в 2021 году - 7,5 млрд грн, в 2022 году - 5,4 млрд грн, а в 2023 году - 4,4 млрд грн.

Министерство финансов осуществляло моделирование по трем сценариям (базовый, стрессовый и оптимистический). Убыточность НАКа в 2020-2023 годах ожидается в каждом из сценариев.

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Напомним, ранее стало известно, что чистый убыток группы госкомпаний Нафтогаз Украины в январе-июне 2020 года по причине снижения цен на газ и нефть составил 11,5 миллиарда гривен.