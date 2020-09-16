Угроза обрушения гривны: эксперт рассказал, к чему готовиться

Эксперт спрогнозировал вероятность ослабления гривны / fdlx.com

Проект государственного бюджета на 2021 год построен на прогнозе роста инфляции в 7,3%.

Об этом во время брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко, трансляция которого велась в Facebook Минфина.

По его словам, основные макропоказатели, по которым строился проект госбюджета не изменились:

рост ВВП 4,6%;

инфляция 7,3%;

среднемесячная заработная плата 13,6 тысяч гривен;

среднегодовой курс - 29,1 гривен за доллар.

Как подчеркнул в комментарии Каналу 24 банкир Владимир Лавренчук, комментируя планы правительства, пока нет явной угрозы в макроэкономике и в поведении участников экономического процесса.

Он считает, что пока нет необходимости массово скупать доллары, чтобы обезопасить себя от обесценивания гривны.

По словам банкира, выход из кризиса может быть сложным для развитых стран, а тем более для Украины. Несмотря на это, гривна имеет все шансы быть прочной, поскольку падает спрос на товары и сужается производство.

"Осенью мы ожидали большую девальвацию гривны, чем имеем сегодня. Поэтому причин нервничать нет", – подтвердил банкир.

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Лавренчук также отметил, что в мире длительное время происходят сложные процессы, которые и влияют на курс валюты.

в Европе и Америке не удается увеличить спрос на товары и услуги;

в связи с проблемами в различных отраслях в мире растет безработица;

из-за пандемии люди меняют навыки пользования услугами, поэтому и меньше потребляют услуг.