Украина устроит битву с СП-2 за транзит газа в Европу: названо главное преимущество украинской ГТС

Украинская ГТС способна прокачать 146 млрд. куб. м газа в год в Европу, тогда как пропускная способность СП-2 в 3,6 раз меньше / Reuters

Газотранспортная система Украины (ГТС) готова к конкуренции за транзит газа, в том числе и с Северным потоком-2. Сомнения россиян по поводу технического состояния украинской трубы как будто указывают на то, что Европу готовят к какой-либо резкой "неисправности" магистрали. Украинская ГТС способна прокачивать 146 миллиардов кубометров газа в год, что фактически в 3,6 раз выше пропускной способности трубопровода Газпрома. При этом труба в течение 30 лет бесперебойно обеспечивает Европу газом, в то время как российские морские газопроводы не могут похвастаться гибкостью. Об этом заявила директор по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова.

В комментарии изданию Укринформ она сказала о том, что в контексте гарантий США и Германии, Россия начала выдвигать новые условия пролонгации транзита топлива через украинскую территорию. Украинская ГТС работает эффективно, соблюдает правила игры и готова к конкуренции. Сомнения россиян в ее функциях вызывают подозрения.Читайте такжеУдар по Северному потоку-2 и жесткие гарантии для Украины: у Зеленского поставили условие Западу

"Украинская ГТС действует в соответствии с законодательством, которое признано на уровне ЕС полностью соответствующим требованиям газовых директив. Наши тарифы являются прозрачными и понятными. Мы готовы конкурировать, если подобные правила будут применены полностью и к другим маршрутам. Без всяких исключений. А подобные "сомнения" с российской стороны относительно технического состояния нашей ГТС наталкивают на мысль, что нас готовят к какой-то внезапной "неисправности". И как раз такие сигналы должны вызывать дополнительную обеспокоенность в ЕС", - считает Белькова.

При этом она акцентировала внимание на том, что магистраль Украины в течение 30 лет работает на рынке, обеспечивая бесперебойный транзит газа в Европу. К примеру, ГТС готова прокачивать 146 миллиардов кубометров газа в год, в то время как Северный поток-2 – только 40 млрд. куб.м. ГТС может похвастаться гибкостью и уже сейчас готова к конкуренции с трубопроводами.

"Мы способны транспортировать 146 млрд куб. м газа в год, то есть в 3,6 раза больше, чем по действующему соглашению с Газпромом (40 млрд куб. м в год). Благодаря маневренности и гибкости нашей ГТС транзит российского газа в страны Европы ни разу не останавливался. Зато российские морские газопроводы подобной гибкости обеспечить не могут. По общим показателям надежности мы не уступаем другим газопроводам и вполне способны конкурировать уже сейчас", - отметила чиновник.

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Также она подчеркнула, что сомнения Кремля в том, будет ли увеличиваться спрос на газ в Европе, уже сигнализирует о целесообразности введения в эксплуатацию Северного потока-2. Уже сейчас в Европе и без СП-2 существует более 100 миллиардов кубометров мощностей, которые не задействованы и являются лишними.

Транзит газа через Украину

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко в начале июля заявлял, что Газпром уже шантажирует Европу вопросом поставок газа. В этом году россияне зарезервировали на 20 миллиардов кубических метров меньше мощностей для прокачки газа путем украинской ГТС. Фактически Россия поставила Европу перед выбором: либо запуск Северного потока-2, либо проблемы с поставками через ГТС Украины.

В компании-операторе ГТС Украины утверждали, что из-за маневров Газпрома цена на газ в Европе достигла максимальных показателей с 2008 года. Украина предлагала решить вопрос с газом для ЕС, однако Газпром не интересуется такой возможностью.

Впрочем, 19 июля стало известно, что Газпром забронировал все 15 млн. куб.м мощностей, которые были выставлены украинской газотранспортной системой на аукцион.

21 июля США и Германия подписали соглашение по Северному потоку-2. Декларация должна гарантировать подписание нового газового контракта между Россией и Украиной еще на 10 лет. Действующее соглашение заканчивается в 2024 году.