УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украина устроит битву с СП-2 за транзит газа в Европу: названо главное преимущество украинской ГТС

23 июля 2021, 21:37
Прослушать новость
Остановить

Сомнения Кремля по поводу роста спроса на газ в Европе ставят под вопрос целесообразность запуска Северного потока-2, считает Ольга Белькова.

газ_транзит газа
Украинская ГТС способна прокачать 146 млрд. куб. м газа в год в Европу, тогда как пропускная способность СП-2 в 3,6 раз меньше / Reuters

Газотранспортная система Украины (ГТС) готова к конкуренции за транзит газа, в том числе и с Северным потоком-2. Сомнения россиян по поводу технического состояния украинской трубы как будто указывают на то, что Европу готовят к какой-либо резкой "неисправности" магистрали. Украинская ГТС способна прокачивать 146 миллиардов кубометров газа в год, что фактически в 3,6 раз выше пропускной способности трубопровода Газпрома. При этом труба в течение 30 лет бесперебойно обеспечивает Европу газом, в то время как российские морские газопроводы не могут похвастаться гибкостью. Об этом заявила директор по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова.

В комментарии изданию Укринформ она сказала о том, что в контексте гарантий США и Германии, Россия начала выдвигать новые условия пролонгации транзита топлива через украинскую территорию. Украинская ГТС работает эффективно, соблюдает правила игры и готова к конкуренции. Сомнения россиян в ее функциях вызывают подозрения.Читайте такжеУдар по Северному потоку-2 и жесткие гарантии для Украины: у Зеленского поставили условие Западу

"Украинская ГТС действует в соответствии с законодательством, которое признано на уровне ЕС полностью соответствующим требованиям газовых директив. Наши тарифы являются прозрачными и понятными. Мы готовы конкурировать, если подобные правила будут применены полностью и к другим маршрутам. Без всяких исключений. А подобные "сомнения" с российской стороны относительно технического состояния нашей ГТС наталкивают на мысль, что нас готовят к какой-то внезапной "неисправности". И как раз такие сигналы должны вызывать дополнительную обеспокоенность в ЕС", - считает Белькова.

При этом она акцентировала внимание на том, что магистраль Украины в течение 30 лет работает на рынке, обеспечивая бесперебойный транзит газа в Европу. К примеру, ГТС готова прокачивать 146 миллиардов кубометров газа в год, в то время как Северный поток-2 – только 40 млрд. куб.м. ГТС может похвастаться гибкостью и уже сейчас готова к конкуренции с трубопроводами.

"Мы способны транспортировать 146 млрд куб. м газа в год, то есть в 3,6 раза больше, чем по действующему соглашению с Газпромом (40 млрд куб. м в год). Благодаря маневренности и гибкости нашей ГТС транзит российского газа в страны Европы ни разу не останавливался. Зато российские морские газопроводы подобной гибкости обеспечить не могут. По общим показателям надежности мы не уступаем другим газопроводам и вполне способны конкурировать уже сейчас", - отметила чиновник.

Реклама

Также она подчеркнула, что сомнения Кремля в том, будет ли увеличиваться спрос на газ в Европе, уже сигнализирует о целесообразности введения в эксплуатацию Северного потока-2. Уже сейчас в Европе и без СП-2 существует более 100 миллиардов кубометров мощностей, которые не задействованы и являются лишними.

Транзит газа через Украину

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко в начале июля заявлял, что Газпром уже шантажирует Европу вопросом поставок газа. В этом году россияне зарезервировали на 20 миллиардов кубических метров меньше мощностей для прокачки газа путем украинской ГТС. Фактически Россия поставила Европу перед выбором: либо запуск Северного потока-2, либо проблемы с поставками через ГТС Украины.

В компании-операторе ГТС Украины утверждали, что из-за маневров Газпрома цена на газ в Европе достигла максимальных показателей с 2008 года. Украина предлагала решить вопрос с газом для ЕС, однако Газпром не интересуется такой возможностью.

Впрочем, 19 июля стало известно, что Газпром забронировал все 15 млн. куб.м мощностей, которые были выставлены украинской газотранспортной системой на аукцион.

21 июля США и Германия подписали соглашение по Северному потоку-2. Декларация должна гарантировать подписание нового газового контракта между Россией и Украиной еще на 10 лет. Действующее соглашение заканчивается в 2024 году.

ГТС Северный поток-2 транзит газа в Европу новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украина устроит битву с СП-2 за транзит газа в Европу: названо главное преимущество украинской ГТС». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Взрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газаВзрыв на химзаводе под Ровно: что известно о выбросе ядовитого газа Судороги ночью: почему возникают и что с ними делатьСудороги ночью: почему возникают и что с ними делать Самый полезный ужин: вкусный и быстрый рецепт из кабачковСамый полезный ужин: вкусный и быстрый рецепт из кабачков Почти голая супермодель Victoria's Secret в мокрой ночной рубашке произвела фурорПочти голая супермодель Victoria's Secret в мокрой ночной рубашке произвела фурор Ксения Мишина показала аппетитные формы в ярком нарядеКсения Мишина показала аппетитные формы в ярком наряде

Последние новости

21:37

Украина устроит битву с СП-2 за транзит газа в Европу: названо главное преимущество украинской ГТС

21:29

Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России Видео

21:13

В Украину возвращается адская жара и аномальная погода Видео

21:02

В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера Видео

20:50

Развращал 12-летнюю девочку: в Киеве доцент вуза оказался извращенцем Видео

Реклама
20:39

Хотела сделать мелирование: парикмахер-самоучка изуродовала голову 18-летней девушке под Ровно

20:23

Русский язык и вода для захваченного Крыма: в ЕСПЧ резко ответили России на жалобу против Украины Видео

19:55

Врачи лечили коронавирус: на Волыни после укуса овода женщина заболела опасной болезнью Видео

19:52

Мир циничен и прагматичен, Украине пора повзрослеть мнение

19:48

Удар по Северному потоку-2 и жесткие гарантии для Украины: у Зеленского поставили условие Западу Видео

19:21

Под Ровно после взрыва на химзаводе появились лужи розового цвета: есть ли угроза для людей Видео

19:19

На Буковине 51-летняя женщина за рулем авто наехала на ребенка, который упал с велосипеда

19:00

Внезапная магнитная буря 23 июля 2021 года достигнет красной отметки: что делать Видео

18:49

Ученые выяснили, в каком возрасте хуже действуют COVID-вакцины Видео

18:33

На меткомбинате Ильича достраивают аспирационные установки доменной печи

18:33

Дефицит газа в Европе: Газпром рубит поставки топлива через Украину, чтобы ускорить запуск СП-2 Видео

18:13

Приметы на 24 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:01

Мишина после расставания с Эллертом "рубонула" новую прическу

17:38

Ложные уступки Путина и подрыв суверенитета Украины: США предупредили об опасных целях России Видео

17:38

Полнолуние в июле 2021: что нельзя делать и кому улыбнется удача

Реклама
17:32

Похудевшая Селена Гомес свела с ума поклонников жаркой фотосессией

17:30

Стало известно, какие сайты украинцы посещают больше всего – рейтинг

17:27

Чат с писательницей Ларисой Ницой

17:25

В России на церемонии открытия Олимпиады Украину "вырезали" из трансляции: на росТВ удивили ответом Видео

17:16

Предупреждение о раке: люди с этим диагнозом подвержены большему риску Видео

16:58

Еврокомиссия получила ноту Украины из-за соглашения о Северном потоке-2 Видео

16:54

В ЕС одобрили препарат Moderna для вакцинации подростков от 12 лет Видео

16:51

Как быстро оформить биометрический загранпаспорт себе и ребенку: цены, нюансы Видео

16:44

Две высокие Полины и отказ в сексе: во Львове муж пожаловался на "ограбление" женой и вызвал полицию

16:41

На Закарпатье пассажирский поезд протаранил фуру: много пострадавших Фото Видео

16:22

Актер из сериала "13 причин почему" объявил себя транс-женщиной

16:11

"Белены объелся?": в Днепре диспетчер отказалась присылать скорую на ДТП с пострадавшими Видео

16:07

Хрустящие огурцы на зиму: старинный и проверенный рецепт

16:05

Сердечный приступ: то, как вы готовите, может увеличить риск смертельного состояния Видео

15:53

Как избавиться от муравьев дома и в саду – проверенные способы Видео

15:49

"Не трогайте тачку. За Путина не голосовали": под Киевом увидели Мерседес с российскими номерами

15:44

При Шевченко доля неработающих кредитов в украинских банках существенно уменьшилась - комитет

15:20

Врачи раскрыли состояние больного коронавирусом Михиала Боярского

15:20

Прививка в обмен на допуск к работе в Киеве: СМИ узнали о вероятном условии для учителей – документ Видео

14:58

В Кривом Роге сожитель женщины посадил на цепь ее 7-летнего сына: пытался "перевоспитать"

Реклама
14:51

Как остыть: четыре простых способа быстро охладиться в жару Видео

14:44

"Учился шифровать в Москве": Зеленский назначил нового начальника украинской разведки

14:27

Скандал на рынке IT: Genesis обвинили в инвестировании денег USAID в сайты секс-знакомств

14:10

Бывшая ученица Монатика без лифчика обольстительно засветила прелести

14:09

На Волыни мужчина вышел из тюрьмы за убийство отца и зверски убил мать Видео

14:08

Открытие летних Олимпийских игр-2020 в Токио: прямая трансляция церемонии Видео

13:47

Хрущевки своё отслужили: в Кабмине придумали, как навсегда избавиться от старых домов Видео

13:40

Альцгеймеру конец? Ученые сделали удивительное открытие Видео

13:38

В Госдепе заявили, что украинская власть знала о деталях соглашения по "Северному потоку-2" Видео

13:12

Киев осудил привлечение жителей оккупированного Донбасса к выборам в Госдуму России

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять