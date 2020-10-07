Украина в сентябре потеряла больше $2,5 млрд международных резервов

Международные резервы Украины сократились в сентябре на $2,5 млрд / Reuters

Международные резервы Украины в сентябре составили 26,5 млрд долларов США. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По состоянию на 1 октября 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 26 525,7 млн долл. США (в эквиваленте). В сентябре они уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства", - сообщили в НБУ.

Отмечается, что общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 2 664,8 млн долларов (в эквиваленте).

Читайте такжеУпорно роет дно: курс гривны к доллару установил новый антирекордВ НБУ отметили, что 2 211,7 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций (ОВГЗ), 417,4 млн долларов - на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

По состоянию на 1 сентября международные резервы Украины составляли 29,046 млрд долларов, увеличившись в августе на 1%. А к 1 августа этот показатель составил 28,8 миллиарда долларов, увеличившись в июле также на 1%.

Ранее в НБУ назвали главные причины роста курса доллара.