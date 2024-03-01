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Украинцам пересчитали все пенсии: кто станет получать на 500 грн больше

Дмитрий Видоменко
1 марта 2024, 20:44
В Украине с 1 марта пересчитали выплаты практически всем пенсионерам. На 500 грн больше пенсии получат те, у кого сейчас выплаты в размере 6250 грн.
Пенсии, купюры
Кто станет получать на 500 грн пенсий больше? / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 марта пересчитали выплаты практически всем украинским пенсионерам. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

С 1 марта прибавку к пенсии получат 10 млн пенсионеров (всего в стране 10,5 млн пенсионеров). Ее размер будет составлять от 100 до 1,5 тысячи грн. На 100 грн в основном повысят минимальные выплаты, тогда как полторы тысячи доплаты получат те, кто имел высокую зарплату.

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак объяснила ‒ ранее (используя данные лета 2023 года) озвучивали прогноз индексации пенсии в размере 13%. Тогда такая оценка базировалась на прогнозах Минэкономики относительно темпов роста зарплат и инфляции. Однако инфляция в 2023 году была на достаточно высоком уровне (5,1%), также за три последних года незначительно выросла и зарплата (поэтому индексация будет всего на 8%).

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В результате перерасчета, сказала чиновница, будут повышать тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. Однако установление лимита (наименьшего размера повышения) в размере 100 грн доплаты могут получить украинцы, у которых наличествует небольшой расчетный размер выплаты.

Средний размер повышения, по расчетам Минсоцполитики, составит 322 грн. На 200 грн повышение пенсии получат украинцы, которые сейчас получают расчетный размер выплаты в размере 2500 грн. На 300 грн пенсии повысят тем, кто получает выплату по формуле в размере 3750 грн. На 400 грн надбавку к пенсии смогут получать те, кто сейчас получает 5000 грн. На 500 грн пенсии повысят тем, у кого сейчас выплаты в размере 6250 грн.

Кто такая Дарья Марчак?

Первый заместитель министра социальной политики Украины, сообщается на сайте ведомства.
Родилась 9 июля 1984 года.

В 2006 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и получила квалификацию магистр истории.

С 2012 по 2013 год-редактор сайта forbes.ua.

С января 2015 по май 2016 года – советник министра финансов Н. Яресько по вопросам коммуникаций; руководитель коммуникаций Министерства финансов.

В 2016-2017 году-директор по коммуникациям и связям с органами государственной власти Украинского государственного предприятия почтовой связи „Укрпочта".

2017-2019 года-советник министра КМУ А. Саенко по реформе государственного управления. Также, в течение 2018 года-эксперт проекта „Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине" (EU4PAR).

С марта 2018 по август 2019 года – консультант Всемирного банка по адвокации земельной реформы в Украине.

С 2019 по 2022 год - первый заместитель директора Государственного предприятия „Прозорро. Продажи"; а также руководитель Центра анализа публичных финансов Киевской школы экономики (на общественных началах).

26 июля 2022 года назначена на должность первого заместителя министра социальной политики Украины.

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные надбавки к своим выплатам, в зависимости от возраста и стажа работы. Например, пенсионеры в возрасте 70 лет получают 300 гривен надбавки, 75-летние - 456 гривен, а 80-летние - 570 гривен. Надбавки предоставляются тем пенсионерам, чья пенсия не превышает 10 340 гривен.

Также некоторым украинским пенсионерам могут прекратить начислять выплаты. Это касается тех, кто получает пенсию на карту, но не снимает с нее деньги в течение полугода. Такая же ситуация может произойти с выплатами через отделение "Укрпочты", если пенсионер полгода не приходит за пенсией.

Кроме этого, с 1 марта 2024 года в Украине планируется индексация пенсий на 13%. Однако не все пенсионеры получат такое повышение. Индексация может быть меньше для тех, кто получает большие надбавки или вышел на пенсию недавно.

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