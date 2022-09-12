Украинцы получат по 6660 гривен международной помощи: как оформить документы

Украинцам получат по 6500 гривен международной помощи: / коллаж УНИАН

Украинцы, которые оказались в оккупации или зоне боевых действий, смогут получить по 6660 гривен. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

На начальном этапе на помощь претендуют жители Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Выплаты предусмотрены меморандумом, которое ведомство заключило 8 августа с неправительственной организацией ACTED. Она базируется во Франции, а в Украине работает с 2015 года.

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В соответствии с документом:

поддержкой дополнительно к государственным программам будет охвачено 10 тыс. человек из числа наиболее уязвимых групп с временно оккупированных территорий и из зон активных боевых действий;

размер пособия будет составлять 2220 гривен на человека в месяц с единовременной выплатой на три месяца;

на начальном этапе в программе участвуют жители Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Помощь будет доступна 10 тыс. человек из наиболее уязвимых категорий. Подать заявку можно на платформе "єДопомога".

Для того, чтобы подать заявку на деньги, нужно заполнить анкету на сайте платформы. Ее сотрудники собирают все заявки на помощь и по запросу международных организаций передают списки.

Сбор данных предполагает предоставление сведений о заявителе и членах его семьи (детях и недееспособных лицах), а именно:

фамилия, имя, отчество;

идентификационный код;

паспорт гражданина Украины (книжечка, ID-карта либо вид на постоянное или временное проживание);

свидетельство о рождении ребенка;

адреса зарегистрированного и фактического места жительства;

номер мобильного телефона.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу обеспечить жильем всех временных переселенцев. В своем обращении президент сказал, что это является обязательным пунктом первого этапа восстановления страны.

Позднее украинский лидер заявил что Кабмин утвердил дополнительную социальную помощь в связи с войной. По его словам, каждый переселенец может получить пособие на проживание. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Оформить можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а также в "Дие".

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