Украинцев предупредили о "шоковом подорожании электроэнергии" до конца года

Эксперт прогнозирует, что в будущем разницу между льготным тарифом и рыночным каждому потребителю государство станет оплачивать лично в руки.
Кабмин еще раз повысит тариф до конца 2021 года, заявил журналист Сергей Лямец. Властям нужно успеть это сделать – чтобы к моменту выборов в 2023 году "страна уже более-менее забыла о шоковом подорожании электроэнергии".
Он напомнил, что правительство публично задекларировало свою стратегию в отношении тарифов на электроэнергию для населения: "тарифы должны быть рыночными, а люди должны получать монетизированные субсидии".
Он прогнозирует, что в будущем разницу между льготным тарифом и рыночным каждому потребителю государство станет оплачивать лично в руки.
"На данный момент эффект от установления единой цены на электроэнергию исчерпал себя. Поэтому в 2021 году правительство будет вынуждено еще раз поднимать тариф, двигаясь в сторону выравнивания цены на электроэнергию до уровня промышленности. Дальше установятся рыночные механизмы по примеру рынка газа, без никаких административно зафиксированных цен", – написал Лямец у себя в Facebook.
Напомним, Кабинет министров отменил льготный тариф в размере 90 копеек/киловатт-час на первые 100 киловатт-час для бытовых потребителей с 1 января 2021 года.
Позднее стало известно, кому в Украине компенсируют подорожание электроэнергии. На эти цели выделяют 1,4 млрд гривен из специального фонда госбюджета.
Повышение тарифов в Украине: новости
- В Украине из-за серьезных проблем резко подорожала электроэнергия. Резкий рост цены на рынке привел к сокращению покупки промпредприятиями и трейдерами на 12,63%.
- Украинцы заплатят 2 млрд грн за отмену перевода часов. При нынешних ценах на свет население в целом вынуждено будет заплатить на 2 млрд больше за электроэнергию, заявил глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
- В Украине подскочит тариф на передачу электроэнергии. Причиной роста тарифа стало включение в структуру Укрэнерго расходов на выплату процентов по кредитам.