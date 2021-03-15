Украинцев предупредили о "шоковом подорожании электроэнергии" до конца года

Новый тариф 2021: что известно о подорожании электроэнергии в Украине / pixabay

Кабмин еще раз повысит тариф до конца 2021 года, заявил журналист Сергей Лямец. Властям нужно успеть это сделать – чтобы к моменту выборов в 2023 году "страна уже более-менее забыла о шоковом подорожании электроэнергии".

Он напомнил, что правительство публично задекларировало свою стратегию в отношении тарифов на электроэнергию для населения: "тарифы должны быть рыночными, а люди должны получать монетизированные субсидии".

Он прогнозирует, что в будущем разницу между льготным тарифом и рыночным каждому потребителю государство станет оплачивать лично в руки.

"На данный момент эффект от установления единой цены на электроэнергию исчерпал себя. Поэтому в 2021 году правительство будет вынуждено еще раз поднимать тариф, двигаясь в сторону выравнивания цены на электроэнергию до уровня промышленности. Дальше установятся рыночные механизмы по примеру рынка газа, без никаких административно зафиксированных цен", – написал Лямец у себя в Facebook.

Напомним, Кабинет министров отменил льготный тариф в размере 90 копеек/киловатт-час на первые 100 киловатт-час для бытовых потребителей с 1 января 2021 года.

Позднее стало известно, кому в Украине компенсируют подорожание электроэнергии. На эти цели выделяют 1,4 млрд гривен из специального фонда госбюджета.

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