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Украинцы будут по-новому платить налоги: сколько придется отдать из зарплаты

9 февраля 2022, 15:08

Украинские работодатели ежегодно недоплачивают 150 млрд грн налогов с зарплат своих сотрудников.

Налог Недвижимость
Налоги в Украине изменятся / rieltkomp.ru

В Украине комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики разрабатывает реформу налогообложения доходов. В результате налоговую нагрузку сократят с 37 до 30%, запретят оформлять сотрудников в качестве "ФОПов" и введут семейное декларирование.

Как пишет OBOZREVATEL, среди важных изменений:

Снижение налоговой нагрузки. На сегодняшний день с зарплаты работодатели платят 37% налогов и взносов (эффективная ставка). По новым правилам планируется взымать всего 30% (после снижать ежегодно ставку на 1 п.п. до 25%). Эксперты говорят, что без детенизации данное новшество может привести к обвалу поступлений в бюджет.

Запрет зарплатных "ФОПов". Некоторые работодатели для экономии вместо того, чтобы оформлять в штат работников, предлагают им заключить договор как с "ФОПом". Таким образом они платят только 5%. Поэтому власти хотят это запретить.

Возможность платить 5% без оформления "ФОПа". Это коснется нескольких десятков сфер, в том числе и такси.

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Между тем, согласно подсчетам, украинские работодатели ежегодно недоплачивают 150 млрд грн налогов с зарплат своих сотрудников. И если бы вся эта сумма шла в бюджет, то пенсионеры могли бы ежемесячно получать на 1 157 грн больше.

Напомним, при покупке недвижимости и регистрации прав на имущество в Украине будут проверять информацию о покупателях. Проверками будет заниматься Государственная налоговая служба (ГНС).

Также Главред писал, что по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, с начала рынка земель в стране было продано 219 493 гектаров чернозема. Только с июля 2021 года по 27 января 2022 заключено 86 тысяч соглашений.

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