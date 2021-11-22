Украинским пенсионерам грозит лишение выплат: что происходит и кому не повезет

В Украине меняется требование к стажу для выхода на пенсию / censor.net

Требования к стажу для выхода на пенсию в Украине с 60 лет ужесточают. Люди будут вынуждены работать еще несколько "лишних" лет.

Как следует из принятого Верховной Радой закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, новые нормативы вступают в силу с января 2022 года.

Стаж для выхода на пенсию: что меняется

Нововведения предусматривают, что требования к стажу будут повышаться ежегодно (пока не составят 35 лет).

В 2022-м выйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут только те, кто имеет 29 лет стажа (в 2021 году стаж составлял 28 лет).

Украинцам светит доработка до стажа:

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до 63 лет будут без пенсии те, кто в 2022-м достигнут 60-летия и будут иметь от 19 до 29 лет стажа;

до 65 лет будут работать те, кто имеет от 15 до 19 лет стажа и достигли 60-летия в 2022-м.;

без пенсии останутся те украинцы, которые имеют меньше 15 лет стажа (они смогут претендовать лишь на пособие для лиц, чьи доходы не покрывают даже прожиточный минимум и которые потеряли трудоспособность).

Нехватка стажа: алгоритм действий

добровольная оплата в Пенсионный фонд 22% от минимальной зарплаты (1320 грн) ежемесячно для засчитывания стажа;

для лиц пенсионного возраста есть возможность докупить стаж (стоимость месяца составляет 44% минимальной зарплаты (1640 грн).

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Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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