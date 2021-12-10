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Уже в пять раз дороже, чем год назад: в Украине рекордно взвинтили цены на капусту

10 декабря 2021, 11:34
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Инициируют повышение цен на капусту экспортно-ориентированные компании, которые начали закупать этот овощ для дальнейшей перепродажи в Беларусь.

капуста
Капуста в Украине продается по 7-10 грн/кг / Фото pixabay.com

В Украине подорожала белокочанная капуста. Сейчас цены на капусту уже в среднем в 5 раз выше, чем в декабре прошлого года.

Большинство украинских производителей продают белокочанную капусту по 7-10 грн/кг, что в среднем на 26% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, передает EastFruit.

По словам ключевых игроков рынка, инициируют повышение цен на капусту в Украине в основном экспортно-ориентированные компании, которые начали закупать этот овощ для дальнейшей перепродажи в Беларусь. При этом, большая часть продукции впоследствии реализуется на российском рынке.

"Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, многие крупные хозяйства продолжают отказываться от активной реализации качественной капусты в надежде продать продукцию на более выгодных условиях. При этом, спрос в данном сегменте постепенно растет. Это дает возможность остальным производителям повышать отпускные цены", - говорится в сообщении.

При этом большинство ключевых игроков рынка не исключают, что рост цен на капусту сохранится и на следующей неделе, если крупные хозяйства по-прежнему будут отказываться от продаж этого овоща.

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Как сообщал Главред, в Украине очень сильно подешевели яблоки. Так, в столице Украины килограмм яблок можно было купить в среднем по цене $0,36 долларов США за кг – на 19% дешевле, чем в Днепре, на треть дешевле, чем в Кишинёве и в два раза дешевле, чем в Тбилиси.

При этом в Украине резко взлетели цены на лук - побит рекордный максимум.

Также цена на сало побила все рекорды. Теперь оно стоит дороже отборной свинины. Держать скот не выгодно и тяжело, свиноферм в аграрной стране не так много, а специализируются они на других породах свиней.

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