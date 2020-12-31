В Кабмине рассказали, на сколько подорожает платежка за свет

Количество получателей жилищной субсидий увеличится.
После отмены льготного тарифа на электроэнергию платежка увеличится на 80-100 гривен в месяц.
Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал замминистра социальной политики Виталий Музыченко.
"Если проанализировать решения, которые в последние дни были приняты, в частности, относительно повышения тарифов на электрическую энергию, то средняя платежка домохозяйства увеличится ориентировочно на 80-100 гривен, если мы говорим об уплате за первые 100 кВТ-ч электроэнергии", – сказал он.
Музыченко отметил, что на сегодня субсидию получают 3,1 млн домохозяйств и для них соответственно увеличится размер субсидии. Минсоцполитики ожидает, что количество получателей жилищной субсидий увеличится.
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Анализ министерства показывает, что среди получателей субсидий более 95% рассчитываются вовремя за жилищно-коммунальные услуги и среди них уровень расчетов значительно выше, чем в среднем по государству.
Тарифы на коммуналку в Украине
- Напомним, 30 ноября из проектов государственной комиссии, которая регулирует тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг в стране (НКРЭКУ) стало известно, что с 1 января 2021 года в Украине подорожают тарифы на газ. Причем цены могут взлететь в среднем на 80%.
- В Нафтогазе, в свою очередь, заявляли, что повышение не затронет тех граждан, которые ранее заключили с поставщиками годовые тарифы на поставку топлива.
- Кабинет министров Украины 28 декабря принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения, согласно которому украинцы на данный момент платят 90 копеек за первые 100 киловатт-часов. Уже с 1 января 2021 года цена для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн/кВт-час.