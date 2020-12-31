В Кабмине рассказали, на сколько подорожает платежка за свет

На сколько выросли тарифы на свет в Украине / joinfo.ua

После отмены льготного тарифа на электроэнергию платежка увеличится на 80-100 гривен в месяц.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

"Если проанализировать решения, которые в последние дни были приняты, в частности, относительно повышения тарифов на электрическую энергию, то средняя платежка домохозяйства увеличится ориентировочно на 80-100 гривен, если мы говорим об уплате за первые 100 кВТ-ч электроэнергии", – сказал он.

Музыченко отметил, что на сегодня субсидию получают 3,1 млн домохозяйств и для них соответственно увеличится размер субсидии. Минсоцполитики ожидает, что количество получателей жилищной субсидий увеличится.

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Анализ министерства показывает, что среди получателей субсидий более 95% рассчитываются вовремя за жилищно-коммунальные услуги и среди них уровень расчетов значительно выше, чем в среднем по государству.

Тарифы на коммуналку в Украине