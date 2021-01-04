В Минсоцполитики выложили график увеличения пенсий в Украине - когда и сколько

В профильном ведомстве детально расписали, как будут повышаться пенсии в Украине в 2021 году.
В Украине уже с января нынешнего года начнется повышение пенсионных выплат отдельным категориям украинцев.
Как сообщают представители Министерства социальной политики, следующие повышения пенсии будут с марта и апреля. Кроме того, с 1 июля в Украине введут дополнительную выплату для пенсионеров, которые достигли 75 лет. Надбавка для них составит 400 гривен в месяц.
По словам чиновников, у пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, минимальный размер выплат должен составлять 2,6 тысячи гривен.
Подробный календарь повышения пенсий в 2021 году выглядит следующим образом:
Январь. Повышение с 2,1 тысячи до 2,4 тысячи гривен для пенсионеров в возрасте от 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более (4036 от увеличенной минимальной зарплаты с 5 тысячи до 6 тысячи).
Продление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии до 500 гривен для лиц в возрасте от 80 лет, и минимальной пенсионной выплаты 2,6 тысячи гривен при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и более.
Март. Индексация пенсий с 1 марта (планируется в среднем на 11%).
Апрель. Автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом заработной платы в период работы и приобретенного стажа работы.
Июль. Повышение с 2,4 тысячи до 2,6 тысячи гривен пенсии для пенсионеров в возрасте от 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более.
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