В Минсоцполитики выложили график увеличения пенсий в Украине - когда и сколько

В Минсоцполитики выложили график увеличения пенсий / УНИАН

В Украине уже с января нынешнего года начнется повышение пенсионных выплат отдельным категориям украинцев.

Как сообщают представители Министерства социальной политики, следующие повышения пенсии будут с марта и апреля. Кроме того, с 1 июля в Украине введут дополнительную выплату для пенсионеров, которые достигли 75 лет. Надбавка для них составит 400 гривен в месяц.

По словам чиновников, у пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, минимальный размер выплат должен составлять 2,6 тысячи гривен.

Подробный календарь повышения пенсий в 2021 году выглядит следующим образом:

Январь. Повышение с 2,1 тысячи до 2,4 тысячи гривен для пенсионеров в возрасте от 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более (4036 от увеличенной минимальной зарплаты с 5 тысячи до 6 тысячи).

Продление выплаты ежемесячной доплаты к пенсии до 500 гривен для лиц в возрасте от 80 лет, и минимальной пенсионной выплаты 2,6 тысячи гривен при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и более.

Март. Индексация пенсий с 1 марта (планируется в среднем на 11%).

Апрель. Автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом заработной платы в период работы и приобретенного стажа работы.

Июль. Повышение с 2,4 тысячи до 2,6 тысячи гривен пенсии для пенсионеров в возрасте от 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более.

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