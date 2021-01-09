В МВД подготовили автомобилистам неприятный "сюрприз"

Изменились суммы сбора при первой регистрации автомобиля / УНИАН

В Украине с начала нового года изменились суммы сбора во время первой регистрации легкового авто.

Как говорится на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook, речь идет об обязательном государственном страховании, так как суммы этих начислений связаны с размерами прожиточного минимума: