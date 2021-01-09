В МВД подготовили автомобилистам неприятный "сюрприз"

Изменение суммы сборов связано с повышением прожиточного минимума.
В Украине с начала нового года изменились суммы сбора во время первой регистрации легкового авто.
Как говорится на странице Главного сервисного центра МВД в Facebook, речь идет об обязательном государственном страховании, так как суммы этих начислений связаны с размерами прожиточного минимума:
- Автомобилистам, которые регистрируют автомобиль стоимостью до 374 550 гривен придется отдать на сбор 3% от стоимости машины.
- За автомобили стоимостью от 374 550 гривен до 658 300 гривен придется уплатить 4% сбора.
- За автомобили стоимостью свыше 658 300 гривен придется уплатить 5% сбора.
- В Украине с 1 июня начала работать автоматическая фиксация нарушений ПДД. Первым нарушителем правил, которого засекли правоохранители, стала женщина.
- Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, если будут попадать под санкцию автоматической фиксации правонарушений, не будут получать по месту жительства штрафы за превышение скорости. Информация о штрафах будет передаваться в Государственную пограничную службу.
- Как ранее сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект о наказании пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения.
Автор: Екатерина Трохимчук