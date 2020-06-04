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В МВФ рассказали, когда утвердят 5$-миллиардную кредитную программу для Украины

4 июня 2020, 21:28

Кредитную программу для Украины могут утвердить 9 июня.

МВФ
9 июня МВФ может выделить Украине 1,9$ млрд долларов / Reuters

Исполнительный совет МВФ еще обсуждает детали 5$-миллиардной кредитной программы для Украины. Окончательно вопрос финансирования государства в рамках соглашения stand-by будет решен 9 июня на заседании Совета директоров.

Об этом рассказал глава пресс-офиса Фонда Джерри Райс в ходе собственного брифинга в четверг, 4 июня.

По его словам, в организации пока идет обсуждение деталей соглашения с Украиной.

"Договоренность по соглашению Stand-By является предметом обсуждений и должна быть утверждена Исполнительным советом. Встреча совета по этому вопросу ожидается 9 июня", - отметил он.

Также Райс отказался от комментариев на тему публикации в средствах массовой информации различных деталей, которые могут быть включены в договоренности Украины с Фондом.

Напоследок он подчеркнул, что все документы, связанные с сотрудничеством Украины и МВФ, будут опубликованы после заседания 9 июня.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на заседании Совета директоров МВФ 9 июня будет принято решение о предоставлении Украине кредитных средств. Финансовые средства Киев должен получить уже на следующий день.

Также был опубликован документ, согласно которому Украина по условиям договоренностей с МВФ должна пойти на ряд жестких уступок в области социальной политики.

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