В Украине дорожает алкоголь: за водку и пиво придется платить больше

В Украине прогнозируют подорожание алкоголя / УНИАН

В Украине ожидается подорожание шампанского. Это связано с ростом акциза на алкоголь. Кроме игристого больше всего в цене добавят крепкие напитки.

Крепкое пиво подорожает на две гривны. Минимальная цена поллитра водки – 98 гривен. За счет роста акцизов власти латают дыру в бюджете, говорится в материале ТСН.

Больше всего почувствуют подорожание те, кто покупал самый дешевый алкоголь, считают эксперты.

"Минимальная цена направлена скорее для покупателей, потому что она говорит о том, что эта продукция легальна, если производитель не платит налоги, составляющие где-то 40 грн в бутылке водки — это значит, что продукция нелегальная", — объясняет исполнительный директор Ассоциации Укрводка Алина Шолохман.

А вот для ценителей вина, в отличие от поклонников крепких напитков – есть хорошие новости – здесь акциз отменяется вообще. Вино не подешевеет, но, по крайней мере, не должно и подорожать.

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Вместе с тем отечественные виноделы жалуются: статистика увеличения потребления вина растет исключительно за счет импорта, потому что ввозная пошлина на алкоголь отменена.

А вот потребление водки в Украине, по официальным данным, за последние 5 лет сократилось почти на треть. Производители сетуют, что половина крепкого рынка – в тени.

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Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

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