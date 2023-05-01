В Украине переписали ценники на популярный продукт: что поменялось

В целом же, как сообщают статистики, в Украине дорожают практически все категории продовольствия - цены на них увеличились на 26,8% по сравнению с 2022-м.

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В Украине стало чуть дешевле подсолнечное масло / коллаж фото УНИАН

В Украине заметно подешевело подсолнечное масло. Об этом сообщает портал "Минфин".

Согласно имеющейся информации, по состоянию на 30 апреля 2023 года бутылка емкостью 850 миллилитров "Олейны" стоит в среднем 59,76 грн (почти на три гривны меньше среднемартовской цены в 62,75 грн).

В отдельных сетях супермаркетов такая бутылка подсолнечного масла стоит:

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Auchan – 64,6 грн;

Novus – 49,99 грн;

Metro – 64,7 грн.

Немного подешевело и рафинированное масло "Щедрый Дар", но всего лишь на 15 копеек за бутылку на 850 миллилитров. Его средняя цена составляет 65,6 грн. В супермаркетах это масло продают по:

Novus – 63,79 грн;

Auchan – 67,4 грн.

В целом же в Украине дорожают практически все категории продовольствия. К примеру, в марте 2023 года, по сравнению с мартом 2022 года, а цены на них увеличились на 26,8%. Сильнее всего подорожали куриные яйца – сразу на 79,8%. Затем, по данным Госстата, заметно подорожали фрукты ‒ на 44,9%. Далее идут овощи, которые выросли в цене сразу на 38,3%. Потом идут рыба и продукты из рыбы – на 37,2%.

Цены на продукты

Напомним, с начала 2023 года в Украине взвинтили цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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