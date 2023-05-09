В Украине подорожал продукт, без которого немыслимо большинство блюд: что произошло

В Украине подорожала соль. На данный момент килограмм морской пищевой соли стоит в среднем 33,05 грн (примерно на гривню дороже, чем в апреле.

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В Украине в мае подорожала соль / коллаж фото УНИАН

В Украине заметно подорожала соль. По состоянию на начало второй недели мая килограмм морской пищевой стоит в среднем 33,05 грн (на гривну выше среднемесячной цены апреля в 31,9 грн). Об этом сообщает портал "Минфин".

Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов морскую пищевую соль продают по (цены указаны за килограмм):

Varus – 28,5 грн;

Megamarket – 37,6 грн.

К слову, до начала мая в последний раз цены на соль повышались в феврале – с 32,55 грн/кг до 32,87 грн/кг. После этого началось снижение цен:

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в марте – до 32,28 грн/кг;

в апреле – до 31,9 грн/кг.

Далее, в отдельных киевских сетях супермаркетов цены на каменную соль в среднем составляют 23,4 грн/кг. Стоимость в магазинах (за килограмм):

Varus – 27,9 грн;

Megamarket – 22,2 грн;

Novus – 18,49 грн;

Auchan – 25 грн.

В целом же, как свидетельствуют данные Госстата, в Украине подорожали все категории продуктов питания. К примеру, в марте 2023 года, по сравнению с мартом 2022-го, цены на них увеличились на 26,8%. Сильнее всего подорожали куриные яйца – сразу на 79,8%.

На втором месте по росту цен – фрукты, которые подорожали на 44,9%.

Далее следуют овощи, которые увеличились в цене сразу на 38,3%, а также рыба и рыбные продукты – на 37,2%.

Цены на продукты и напитки в Украине

Ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

В целом же с начала 2023 года в Украине выросли цены на популярные продукты. Так, заметно выросли цены на мандарины, апельсины и яблоки.

По данным портала Минфин, по состоянию на 9 января апельсины прибавили в цене с 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

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