В Украине 'подскочит' цена на популярный продукт: сколько будет стоить

Сейчас магазины еще имеют значительные остатки, которые реализуют.

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Цены на гречку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Закупочные цены на гречку выросли

Фермеры продают крупу по 15 тыс. грн/т

Цена на гречку в магазинах будет достигать 37-40 грн

В Украине почти вдвое выросли закупочные цены на гречку, что приведет к увеличению её стоимости на полках магазинов. Об этом рассказала директор крупозавода "Озерянка" Анна Босюк, передает Укринформ.

По её словам, в этом году площади под гречкой уменьшили. Лето было сухим, из-за чего культуры не наполнились той натурой, которую ожидали аграрии и которую надеялись получить на производстве.

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"Сейчас еще есть остатки прошлогоднего урожая гречки, и фермеры его придерживают, ожидая поднятия цены, чтобы дороже её реализовать. И если до начала уборки нового урожая гречки мы покупали зерно примерно по 8-10 тыс. грн/т, то сейчас - это уже ориентировочно 15 тыс. грн/т", - отметила Босюк.

Она подчеркнула, что магазины не могут так быстро отреагировать на повышение цены, потому что имеют значительные остатки, которые реализуют. Зато на новую партию гречневой крупы уже делают переоценку в сторону подорожания.

"Цена на гречку вырастет. Сейчас её спрогнозировать трудно, но ориентируемся, что будем её отпускать по 30-35 грн/кг, а в торговых сетях она будет стоить ориентировочно 37-40 грн", - добавила директор крупозавода.

Босюк также подчеркнула, что гречневой крупы должно хватить как для потребления в Украине, так и на экспорт.

Рост цен в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, цены на огурцы в Украине продолжают расти из-за их дефицита в стране. Местные комбинаты имеют очень мало этой продукции, что повышает её стоимость. В то же время спрос на тепличные овощи со стороны покупателей остается сдержанным, но при этом стабильным.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что цены этой осенью вырастут на молочные продукты и овощи. Кроме того, стоит ждать повышения цен на яйца и курятину.

Также известно, что зимняя стоимость картофеля в Украине, вероятно, вырастет до 50-55 гривен за килограмм. Именно такая цена обусловлена засухой и твердым грунтом, что не позволило в некоторых регионах полноценно собрать урожай.

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