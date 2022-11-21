В Украине рухнут цены на 3 самых популярных продукта к концу года

Цены на продукты / pixabay

Цены на продукты к концу года должны подешеветь. Речь идет о гречке, муке и куриных яйцах.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин рассказала, что повлечет падение цен на продукты, которые стали рекордсменами по стоимости в этом году.

По ее словам, дефицит, возникший на гречку и муку в течение года, привел к значительному росту цен на эти продукты. Но сейчас есть все причины утверждать, что ценники начнут уменьшаться.

"Во-первых, аграрии весной значительно увеличили посевы под гречкой и собрали хороший урожай. Цены на гречку в ноябре уже начали снижаться, и этот процесс будет продолжаться. Пока гречка в среднем стоит 76 грн за кг. Это дороже, чем до войны, но дешевле, чем за последние полгода", - говорит она, пишет agronews.ua.

Цены на муку

Также до конца года в цене не будут расти продукты переработки зерновых культур, в том числе мука. Ее стоимость, а также цены на некоторые крупы к Новому году могут снизиться до 5%.

По состоянию на 21 ноября, килограмм муки в супермаркетах в среднем стоит от 20 грн.

Цены на яйца

Что касается куриных яиц, цена на которые дошла этой осенью до своего максимума, то птицеводы начали увеличивать количество кур-несучек.

"Падение цен уже измеряется не копейками, а гривнами. Кое-где стоимость десятка яиц упала ниже 60 гривен. Проблема была в том, что на фоне войны большинство ферм весной отказалось от выращивания молодняка, не зная, что ждет их бизнес летом и осенью. Из-за этого осенью яйца стали дефицитом, что и спровоцировало столь стремительный рост цены", - отметила аналитик.

Цены на продукты

Ранее Главред писал, что в Украине всерьез повысились цены на продукты уже с началом осени нынешнего года, сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ.

Эксперты предупредили украинцев, что зимой в магазинах будут доступны все продукты, однако цены поднимутся еще больше.

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