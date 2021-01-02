В Украине сменились правила выплаты субсидии

Получение субсидии в Украине: как оформить субсидию в 2021 году / ru.slovoidilo.ua

На субсидии в 2021 году могут претендовать те украинцы, у кого на оплату коммуналки уходит 15% и больше от доходов семьи.

Например, для семьи из двух человек (если оба получают минималку в 6000 гривен) оплата коммуналки не должна превышать 2460 гривен. Остальную сумму должно покрыть государство.

Как узнать размер субсидии, мы писали ранее. На этот раз остановимся на документах, которые нужны для оформления субсидии.

Для получения субсидии надо:

заполнить заявление с указанием адреса, паспортных данных, банковских реквизитов;

предоставить данные о компаниях, которые поставляют человеку коммунальные услуги;

заполнить декларацию о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением льготы.

А для получения субсидии надо декларировать:

зарплату;

алименты, которые получает человек;

пособие по безработице;

натуральную оплату труда;

стипендию, пенсию, социальное пособие;

доходы от сдачи недвижимости в аренду;

пособие по временной нетрудоспособности;

доходы от предпринимательской деятельности;

деньги, что получены за возмещение вреда, причиненного работнику при исполнении;

заработок лиц, которые работают у физических лиц;

заработок учеников и студентов, которые совмещают учебу с постоянной работой;

другие денежные выплаты, если они носят систематический характер;

денежное обеспечение военнослужащих (кроме срочной службы);

доходы от личного крестьянского хозяйства, земельных участков, что предоставлены для ведения огородничества, сенокошения, выпаса скота, а также земельной доли (пая), выделенной при разделе земли.

вознаграждения, которые выплачиваются штатным (внештатным) художникам, литературным работникам, фотокорреспондентам и другим лицам из фонда авторского гонорара.

Сама субсидия на коммуналку назначается на период с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. Она рассчитывается на неотапливаемый сезон (то есть с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (то есть с 1 октября по 30 апреля).

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