Витренко спрогнозировал цену на газ по окончании отопительного сезона

Глава Минэнерго прокомментировал вопрос цены на газ / УНИАН

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко рассказал о том, какая ситуация может сложиться на газовом рынке по окончании отопительного сезона.

Комментируя в эфире телеканала Украина 24 снижение цены на газ для населения до 6,99 грн за кубометр он отметил, что это не является ручным регулированием.

"Мы посмотрим, что произойдет с апреля, какая цена будет, и сможем увидеть, какая средняя цена будет по году. Это не означает, что цена в апреле существенно вырастет, это означает, что в апреле она может быть ниже", - говорит и.о. главы Минэнерго.

Комментируя ситуацию вокруг решения о снижении тарифов на газ он назвал утверждение о ручном регулировании газовых тарифов демогогией и напомнил, что Антимонольный комитет уже установил факты злоупотреблений со стороны облгазсбытов и наложил на них штрафы.

"Следующий шаг – это государственное регулирование цен, это рыночный метод в ситуации, когда есть злоупотребление со стороны доминирующих игроков. (…) Есть много других механизмов, в том числе ограничения по изменению цены, максимальному уровню цены", - отметил руководитель Минэнерго.

В то же время он утверждает, что Международный валютны фонд находится на этапе изучения вопрос регулирования цен на газ в Украине.

"Они с экспертами проводят не одну встречу с нами онлайн, где мы обсуждаем реальные проблемы, они их понимают и видят", - добавил Витренко.

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Тарифы на газ: