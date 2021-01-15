Витренко спрогнозировал цену на газ по окончании отопительного сезона

Глава Минэнерго оценил снижение цены на газ для населения до 6,99 грн за кубометр.
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко рассказал о том, какая ситуация может сложиться на газовом рынке по окончании отопительного сезона.
Комментируя в эфире телеканала Украина 24 снижение цены на газ для населения до 6,99 грн за кубометр он отметил, что это не является ручным регулированием.
"Мы посмотрим, что произойдет с апреля, какая цена будет, и сможем увидеть, какая средняя цена будет по году. Это не означает, что цена в апреле существенно вырастет, это означает, что в апреле она может быть ниже", - говорит и.о. главы Минэнерго.
Комментируя ситуацию вокруг решения о снижении тарифов на газ он назвал утверждение о ручном регулировании газовых тарифов демогогией и напомнил, что Антимонольный комитет уже установил факты злоупотреблений со стороны облгазсбытов и наложил на них штрафы.
"Следующий шаг – это государственное регулирование цен, это рыночный метод в ситуации, когда есть злоупотребление со стороны доминирующих игроков. (…) Есть много других механизмов, в том числе ограничения по изменению цены, максимальному уровню цены", - отметил руководитель Минэнерго.
В то же время он утверждает, что Международный валютны фонд находится на этапе изучения вопрос регулирования цен на газ в Украине.
"Они с экспертами проводят не одну встречу с нами онлайн, где мы обсуждаем реальные проблемы, они их понимают и видят", - добавил Витренко.
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Тарифы на газ:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение о государственном регулировании цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать на весь текущий срок отопительного периода.
- В Офисе президента заявили, что государство решило снизить цену на газ для населения на ниже рыночной, вследствие чего украинцам удастся сэкономить до 30% в своих платежках за газ.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов полагает, что цену на газ для бытовых потребителей снизят лишь на временной основе – до конца отопительного сезона. В дальнейшем стоимость газа может достичь показателя в 12 гривен за кубический метр.